Cipőkanállal, de így került újra Budapest élére Karácsony Gergely

A rendszerváltás óta tartott legkiélezettebb főpolgármesteri csatáját vívta meg vasárnap Karácsony Gergely, a baloldali ellenzéki pártok (DK–MSZP–PM) jelöltje és legfőbb kihívója, az LMP–Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért szervezet jelöltje, aki mögé az utolsó napokra Szentkirályi Alexandra visszalépése után beálltak a kormánypártok is támogatóként. Így sikerült összehozni minden idők legkisebb különbségű választását a főpolgármesteri választások történetében: Karácsony Gergely százszázalékos feldolgozottságnál mindössze 324 szavazattal, de nyert. Igaz, még nem jogerősen.

Ugyanis Vitézy Dávid már hétfő hajnalban újraszámlálásról beszélt, ám szakértői vélemények szerint nem valószínű, hogy ennek eredménye neki kedvezne, hiába volt az urnákban több mint 24 ezer érvénytelen szavazat, ezek többsége feltehetően a kihúzott Szentkirályira érkezett, vagyis Vitézy nem szerezhetné meg őket. Portrénkban bemutatjuk, hogyan jutott (juthat) el Karácsony Gergely újra a főpolgármesteri székbe.

Karácsony Gergely – bár politológiát is tanult – 2009-ben került először a politika közelébe. Ironikus módon az az LMP kereste meg akkor, amely most a legfőbb vetélytársa volt a választáson. Belépése után rögtön az új szervezet kampányfőnöke lett. A Lehet más a Politika párt jól hajrázott és a választásokon 16 mandátumhoz jutottak az akkor még 386 fős parlamentben. Ebből egy Karácsony Gergelynek is jutott, aki az országgyűlésben később a párt frakcióvezető-helyettese lett. Bár több vezető tisztséget is betöltött, ez sem volt elég a maradáshoz, és a belső konfliktusok miatt 2013-ban többedmagával kilépett az LMP-ből és megalakították a Párbeszéd Magyarországért nevű formációt.

24 Schiffer András a Lehet Más a Politika országos listavezetője választmányi tag (k), Karácsony Gergely kampányfőnök (b) és Jávor Benedek szóvivő sajtótájékoztatót tart a párt budapesti Bajcsy-Zsilinszky úti irodájában 2010. február 10-én Galéria: Az ellenzéki ikon portréja - Karácsony Gergely (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Besült zuglói ígéretek

Ennek – az Együtt-tel közösen – jelöltjeként a 2014-es önkormányzati választásokon Zugló polgármesterévé választották az egyébként nyírségi születésű Karácsonyt, aki polgármesterként sem tett le nagyobb ívű ambícióiról. Zuglóban is átfogó szociális programokat, segélyezést és bérlakásprogramot hirdetett meg a kampányában, ám éppen ez utóbbiból nem lett végül semmi. Ami azért is érdekes, mert a téma most sokkal nagyobb léptékben az idei főpolgármesteri kampánya során is előjött.

Ebben a 2019-es cikkünkben foglaltuk össze, hogy pontosan hol is csúszott el Karácsony terve, mint írtuk: a kerület egyetlen önkormányzati bérlakást sem vásárolt vagy épített Karácsony öt éve alatt, mindössze egy 25-30 lakásos társasház előkészítése történt meg. Nem csoda, hogy erről a szociálpolitikáról később már ő maga sem sűrűn nyilatkozott.

Meglepetésgyőzelem a fővárosban

Karácsony amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozott is Zuglóból, hiszen 2019-ben, egyetlen ciklus után inkább főpolgármesternek állt. A kampány felemásra sikeredett, és bár sokáig úgy tűnt, maradhat Tarlós István, a Fidesz főpolgármestere a székben, meglepetésre Karácsony húzta be a fővárost.

Ötévnyi kampányüzemmód

Karácsony Gergely főpolgármesterségére sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy unalmas lett volna. Gyakorlatilag úgy vitte végig az öt évét, hogy szinte folyamatos kampányüzemmódban dolgozott. Ennek természetesen két oka volt: egyrészt a kormánypártoktól és a kormányhű médiától állandó tűz alatt volt, de másrészt amiatt is, hiszen a különösen az egyre jobban jelentéktelenedő ellenzéket is kvázi egy személyben kellett életben tartania, elsősorban Budapesten, de a harca azért kihatott az ország többi részére is. (Hovatovább az idén tavaszi agglomeráció kontra főváros kérdésben, amelyben végül egyezségre jutott a kormánnyal.)

Apropó ellenzéki harc! Ahogyan korábban írtuk, Karácsony nagyobb ambícióiról, nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy időközben kacérkodott a miniszterelnökséggel is, ám 2018-ban rendkívül csúfos vereséget szenvedett a mögötte összeálló ellenzéki összefogás, mindössze a harmadik helyen végzett a miniszterelnöki versenyben.

2021-ben ennek ellenére ismét megpróbálkozott a kormányfőséggel, ám megint csak rövid életű volt a kampány: már az előválasztás elején elbukott és visszalépett Márki-Zay Péter javára.

Botrányról botrányra

Karácsony a főpolgármesterségét Zuglóhoz hasonlóan erős ígéretekkel indította, ám ezekből nagyon kevés esetben lett valóság. A fővárost 2019-ben Tarlós István elmondása szerint többmilliárdos plusszal örökölte meg, ám a pénzügyi nehézségek egész ciklusban éreztették hatásukat, nem egyszer kellett hitelhez is nyúlnia Budapestnek. Karácsony ezt a fővárosra kirótt extra sarcokkal és az elvont bevételekkel magyarázta.

Nem sikerült egyik leglátványosabb ígéreteiből, a 3-as metró kocsijainak klimatizálásából sem kihozni semmit, ezt utóbb a garancia elvesztésével magyarázta, pedig a tervek készen lennének.

Aztán ott van a Lánchíd helyzete is, amelyet ugyan sikerült felújítani, azóta sem igazán tudni, mit kezd vele a főváros, se nem igazán a gyalogosoké, sem pedig a forgalomé. A híd felújítása óta pedig nem is az eredmény miatt került a hírekbe, hanem a munkálatok után kialakult botrány okán. Szintén rengeteg támadást kapott Karácsony az újabb és újabb bicikliút-bővítések, nem is a létük, hanem inkább a kialakításuk módja miatt.

„Budapest az Osztrák–Magyar Monarchia negyven éve alatt Magyarország nagy projektje volt – az elmúlt harminc évben ugyanez a Budapest Magyarország tehetetlen, kudarcos téblábolásának jelképe és kirakata, ma pedig már mindennapos expó annak szemléltetésére, hogy Orbán Viktor uralmának nincs alternatívája” – Puzsér Róbert tavalyi véleménycikkében így írt Karácsony Gergely munkásságáról.

Maga a főpolgármester egyébként az Indexnek a héten adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „a legtöbb ígéret egy hosszú távú vízió része, öt év alatt nem lehet megvalósítani egy hosszú távú várospolitikai víziót”.

Újabb próbálkozás

A 2021-es események ellenére a Demokratikus Koalícióval és az MSZP-vel is rendeződött a viszonya – igaz, annyira feltehetően nem felhőtlenül, hiszen ő külön eredményvárót tartott vasárnap este – és a két baloldali párt összeállt a Párbeszéddel, hogy együtt kampányoljanak a 2024-es önkormányzati és EP-választásokra.

KARÁCSONY GERGELY A 2024-ES VÁLASZTÁSON SAJÁT PÁRTJA, A PÁRBESZÉD – ZÖLDEK MELLETT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ÉS AZ MSZP FŐPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE, VALAMINT FŐVÁROSI LISTAVEZETŐJE IS. HIVATALOSAN KARÁCSONY GERGELY FŐPOLGÁRMESTER-JELÖLTSÉGÉT TÁMOGATJA A MOMENTUM IS, DE A DONÁTH ANNA VEZETTE FORMÁCIÓ KÜLÖN LISTÁT ÁLLÍTOTT BUDAPESTEN.

Karácsony Gergely ígéreteiről – ahogyan a többi főpolgármester-jelöltéről is – külön videót forgattunk a kampány során, ezt itt nézheti meg:

Sokáig Karácsonynak állt a zászló, ám a választás előtti utolsó pillanatokban kissé megbillent a kép, hiszen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje visszalépett és arra buzdította követőit, hogy immár Vitézy Dávidot támogassák. Amíg három jelölt volt versenyben, addig Karácsony nyugodtabb lehetett, az új helyzet viszont már nem biztos, hogy neki kedvez. Ennek ellenére ő úgy kommentálta a visszalépést, hogy „vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre: megszületett a sötét és cinikus politikai alku. Vitézy Dávid a Fidesz, a NER és a hatalom jelöltje”.

A változás tehát nem Karácsonynak kedvezett. Ennek ellenére mégis úgy tűnik, hogy a választók minden cselekedete ellenére – vagy éppen azokkal szimpatizálva – bizalmat szavaztak neki és újabb öt évig ő vezetheti majd Budapestet. Ezúttal valószínűleg végig, hiszen korábbi interjúnkban lapunk kérdésére úgy fogalmazott: nincsenek miniszterelnöki ambíciói 2026-ra. Ugyanakkor ebből a rendkívül szoros eredményből neki is le kell vonnia a tanulságot.

