Karácsony Gergely: Ez a város nem adta meg magát az ostromlóinak

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között elképesztően szoros a főpolgármester-jelölti küzdelem, 90 százalék feletti feldolgozottságnál sem lehet tudni, hogy melyikük a befutó. Vitézy Dávid már bejelentette, hogy újraszámlálás lesz.

A főpolgármester azzal kezdte, hogy megköszönje minden budapestinek, aki ma részt vett ezen az igencsak izgalmas választáson. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a küzdelmet a városért vívta.

Tudom, hogy még lesz egy kis huzavona, amelynek a végén pontot tehetünk a folyamat végére, de hiszem azt, hogy Budapest megmarad egy sokszínű, szabad és szolidáris városnak.

Karácsony Gergely szerint az elmúlt időszakban a hatalom mindent megtett azért, hogy megfosszák a budapestieket attól, hogy a város az ő otthonuk legyen. A politikus tudja, hogy a mai választás, főleg ha megnézik az EP-eredményeket is, egyszerre mutatja azt, hogy a budapestiek és a magyar polgárok „nem akarnak orbánisztánban élni, mutatja azt is, hogy új korszak kezdődik a kormánnyal kritikus politikai oldalon is. Ez azt jelenti, hogy a következő napokban még több együttműködésre, összefogásra, közös gondolkodásra kell találnunk azért, hogy Budapestet meg tudjuk őrizni szabadnak”.

Karácsony Gergely azt ígérte, hogy a programját bárkivel szövetségben, de megvalósítja, hogy hosszabb, egészségesebb életet adjanak a budapestieknek.

Kell még néhány nap, amire megnyugszanak a kedélyek, és tudni fogjuk, hogy milyen csapattal kell menni előre, de a lényeg az, hogy ez a város nem adta meg magát az ostromlóinak. Ez a város büszke, szabad és az is marad

– emelte ki a főpolgármester, hozzátéve: a következő öt évben is sok kitartásra lesz szükség, de megéri.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Tövissi Bence / Index)