Karsai Dániel nagyon kíváncsi arra, hogy Magyar Péter hogyan állítaná helyre a jogállamot

Karsai Dániel kudarcnak nevezte, hogy a Momentumnak nem sikerült bejutnia az Európai Parlamentbe az idei választáson. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász Magyar Péterről, a Tisza Párt vezetőjéről is kifejtette a véleményét.

Ahogy az Index beszámolt róla, Karsai Dániel otthonában adta le a szavazatát vasárnap. Az alkotmányjogász egy mozgóurna segítségével, segítője közreműködésével a saját ágyában tudta behúzni az X-et. Az alkotmányjogász korábbi bejegyzéseiben világossá tette, hogy az EP-választáson a Momentumra szavaz, és hogy a fővárosi közgyűlésben is nekik adja a voksát.

Donáth Anna többször is kiállt Karsai Dániel mellett, hangsúlyozva, hogy nem ért egyet azzal, hogy a magyar társadalom nem mondhat véleményt az eutanáziáról. A Momentum korábban a Nemzeti Választási Bizottságnál még népszavazást is kezdeményezett az ügyben.

Karsai Dániel hétfőn a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választásról is kifejtette a véleményét. Az alkotmányjogásznak különösen fájó, hogy az idei választáson a Momentum nem jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe, valamint, hogy egyetlen európai parlamenti mandátumot sem szerzett.

Az EP választás kudarc, egyetlen képviselő sem jutott be az Európai Parlamentbe. Összességében a Momentum ezt a választást elvesztette. Megkockáztatom, a párt most padlóra került. Ahonnan még minden további nélkül felállhat. De ahhoz jóval nagyobb elszántság és szervezettség kell, mint amit ebben a kampányban láttunk

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Karsai Dániel.

Kíváncsian várja Magyar Péter programját

A gyógyíthatatlan izomsorvadásban szenvedő alkotmányjogász a korrektség és sportszerűség jegyében gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak. Közölte, hogy érdeklődéssel figyeli a folytatást, „különösen a Magyar Péter győzelmi beszédében említett, megalkotásra kerülő programjukat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan tervezik helyreállítani Magyarországon a jogállamot és a liberális demokráciát” – tette hozzá.

Karsai Dániel korábban szintén Facebook-oldalán fejtette ki, hogy azért nem csatlakozott a Tisza Párthoz, mert egyrészt soha nem volt párttag, másrészt pedig szerinte Magyar Péter hiába beszélt a Fidesz leváltásáról, „mindeközben szinte vallásos imádattal beszélt Orbán Viktorról, és azt is mondta, hogy akár koalícióra is lépne vele, és úgy próbálná megfékezni”.

Az aktív eutanáziáért küzdő, gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő alkotmányjogász már most is sikernek tartja azt, amit elért. Az Indexnek adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy az öngyilkosság lehetősége nem vetődött fel benne, a magánszférája eltűnt, de a belső világa, a gondolatai még mindig kizárólag az övé.

Az aktív eutanázia legalizálásáért küzd

Karsai Dániel az ALS nevű halálos és gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenved, így nem tartja helyénvalónak, hogy a magyar állam nem engedélyezi az aktív eutanáziát. Az alkotmányjogász aktívan küzd, hogy Magyarországon is legalizálják az egészségügyi beavatkozást.

Az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, a magyar kormány azonban ellenkérelmet nyújtott be a strasbourgi bírósághoz. Az eutanáziával kapcsolatban nyilvános vitára hívta Fabiny Tamás evangélikus és Balog Zoltán református püspököt, valamint Kósa Lajost is.

Karsai Dániel állapota az utóbbi időben rohamosan romlani kezdett. Április végén azt mondta, annyira még nincs rossz állapotban, hogy most élne az aktív eutanázia lehetőségével, ha ez engedélyezett lenne. Szerinte még nem jött el az a pont, amikor az élete puszta létezéssé degradálódott volna, és még mindig hisz abban, hogy megéli, dönthessen a haláláról. Testvére, Karsai Péter májusban megerősítve: az alkotmányjogász mindenképpen el szeretné kerülni, hogy lélegeztetőgépre kerüljön. Karsai Dániel a Kúria végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt, amit június elején elutasított az Alkotmánybíróság.

Az alkotmányjogász életét és a magyarországi eutanázia bevezetéséért vívott harcát az Index is bemutatta egy korábbi cikkében. A jogász végzettségű férfit a 100 legjobb magyar ügyvéd közé sorolták, ezenfelül aktív sportoló volt, a túrázás és a futball mellett tizenegy éven át gyakorolta a dzsúdzsucu nevű küzdősportot is. A betegség első tüneteit 2021 júliusában észlelte.