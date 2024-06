Még nem zárult le a választás, a szavazatszámláló bizottságoknak még ma is van dolga

A szavazatszámláló bizottságok a vasárnapi szavazást követően a szavazatokat minden esetben legalább kétszer számlálták meg, és az ismételt számlálást addig folytatták, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lett. Ezeket az adatokat vezették fel a hivatalos jegyzőkönyvekbe, amelyeket a szavazatszámláló bizottságok valamennyi tagjának alá kellett írnia.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, azt csak a helyi, illetve területi választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt lehet jogorvoslattal megtámadni.

A helyi választási bizottságok várhatóan hétfőn a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítik a polgármester-választás, valamint a képviselő-választás (tízezernél kevesebb lakosú településeken az egyéni listás választás, illetve a tízezernél több lakosú településeken az egyéni választókerületi választás) szavazóköri eredményeit, és megállapítják a választás eredményét. A tízezernél több lakosú településeken a helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján tudja majd megállapítani a kompenzációs listás választás eredményét.

A vármegyei önkormányzati, a fővárosi közgyűlési és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított, valamint a részvételi adatokat tartalmazó általános szavazóköri jegyzőkönyv egy-egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb hétfőn 10 óráig eljuttatja a területi választási irodához. A területi választási bizottság pedig a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítja a vármegyei önkormányzati választás eredményét, a Fővárosi Választási Bizottság pedig a főpolgármester-választás és a Fővárosi Közgyűlés választásának eredményét.

Lehet-e újraszámlálást kérni?

A helyi, illetve a területi választási bizottság döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, illetve a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva lehet fellebbezni. Például törvénysértés lehet, ha valamelyik szavazatszámláló bizottság rosszul számlálta össze az egyes jelöltekre leadott szavazatokat, vagy érvényesnek fogadott el érvénytelen voksot. Szintén lehet fellebbezni, ha a választási bizottság rosszul adja össze a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyvekben szereplő számokat vagy elírja az egyik számot.

A választási eredmény elleni jogorvoslatnak alapvető követelménye a jogszabálysértés pontos megjelölése és a vélelmezett jogsértés bizonyítása.

Mint ismert, Vitézy Dávidnak mindössze pár száz szavazat hiányzott a főpolgármesteri székhez, amelyet így a jelenleg is regnáló városvezető, Karácsony Gergely szerzett meg. Az LMP – Vitézy Dáviddal Budapestért jelöltje – aki Szentkirályi Alexandra visszalépésével a Fidesz–KDNP támogatását is élvezte – a választás éjszakáján sajtótájékoztatón jelentette be: újraszámolást szeretne. Mi kell ahhoz, hogy ezt megvalósítsa? Erre igyekeztünk választ adni ebben a cikkben.