Újraszámlálás: Vitézy Dávid öt évet kért, de csak a matek maradt

Hatalmas küzdelemben dőlt el vasárnap este, pontosabban hétfő hajnalban, hogy ki legyen a következő öt évben Budapest főpolgármestere. Míg Karácsony Gergely 371 467 szavazatot gyűjtött (47,53 százalék), addig a kihívójára, Vitézy Dávidra 371 143-an voksoltak (47,49 százalék). A 2019-ben megválasztott Karácsony ez alapján marad újabb ciklusra a főváros élén, igaz, ez még nem jogerős.

Sőt, a 24 ezer érvénytelen szavazattal összefüggésben Vitézy újraszámlálást kér, amire egyébként csütörtökig van lehetősége. Vitézy Dávid azzal érvelt, hogy 76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség köztük Karácsony Gergellyel. Úgy véli, egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy számos rendszerszintű visszásságról kaptak jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán.

Ígérete szerint ezeket be fogják mutatni.

Mérlegre téve a nagy csatában alulmaradt politikust, aki szerint Vitézy Dávid most még fiatal ahhoz, hogy 38 évesen Budapest főpolgármestere legyen, ne feledje, hogy Orbán Viktor először 35 esztendősen lett Magyarország miniszterelnöke. Igaz, ezzel valószínűleg Vitézy semmiképp sem érvelne maga mellett, hiszen a kampányában igyekezett távolságot tartani a kormánytól, még azután is, hogy Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje két nappal a megméretés előtt az ő javára lépett vissza.

No Orbán, no Gyurcsány

„Sem Orbán Viktor, sem Gyurcsány Ferenc és az általa képviselt politikai oldal érdekeit nem fogom előtérbe helyezni, a budapestiekért szeretnék dolgozni” – hangoztatta a győzelem reményében a politikus, miután leadta vasárnap délelőtt szavazatát a XII. kerületben. Bizakodó volt, de nem bocsátkozott találgatásokba, a végkimenetelt ismerve ezt bölcsen tette.

Budapesten meg kell haladni azt a fajta csatározást, amely az elmúlt években zajlott és szakmai alapú új városvezetésre és változásra van szükség

– jelentette ki. Akkor még nem tudhatta, hogy heroikus küzdelemben végül alulmarad, a szavazófülkéből kilépve sikeresnek nevezte az érdemi városfejlesztési vízión alapuló kampányát, amelyben a budapestiek mindennapi életét meghatározó témák kerültek napirendre.

Példaként említette a BKK rendészetet, a külső kerületek és a HÉV-ek fejlesztését vagy a kórházi állapotok javítását. Nyomatékosította, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépése a programján és álláspontján semmit nem változtatott, továbbra is kitartott amellett, hogy ha felhatalmazást kap rá, szakmai logika alapján szeretné vezetni a fővárost, és kizárja annak lehetőségét, hogy a Fidesszel vagy a DK-val szövetséget kössön.

Szakmai alapú városvezetésre készült minden olyan ügyben, amely sérti a budapestiek javát, azt ígérte, kiáll a kormánnyal szemben és képviseli az érdekeiket: legyen szó akár maxi-Dubaj projektről vagy a kínai magasvasútról. Lássuk, mi volt az a program, ami 371 143 választópolgárt meggyőzött, az újraszámlálás elméleti esélyével pedig továbbra is felszínen tartja Karácsony kihívóját.

A 101 pont, és ami mögötte van

Vitézy Dávid, aki – 1985. december 1-jén – Budapesten született és nőtt fel, állítása szerint „három kerületben lakott, de a huszonhárom egyikében sem téved el”, ismeri a város minden szegletét. Bemutatkozásában felidézte, húsz éve dolgozik Budapest fejlesztésén.

Civil közlekedési aktivistaként kezdte, alapítójaként vezette a BKK-t, majd a Budapest Fejlesztési Központot, azóta is városfejlesztési szakemberként tevékenykedett.

„Azért indulok a választáson, mert pártpolitikai csaták helyett végre valódi városfejlesztésre van szükség Budapesten” – indokolta rajtvonalra állását Vitézy, aki szerint a magyar főváros legfontosabb problémáival nem foglalkozik érdemben senki, úgy látja, „a két politikai oldal pártpolitikai csatatérré tette Budapestet.” Úgy értékelte az elmúlt időszakot, hogy valódi városfejlesztés helyett egymásra mutogatás, panaszkodás és lájkbajnokság zajlik.

„Sokkal több van ebben a városban” címmel hirdette meg programját, „A valódi városfejlesztés 101 pontját” Vitézy Dávid, a 164 oldalas PDF-et bárki elérheti néhány kattintással, de azt már sosem tudjuk meg, szavazói közül hányan vették erre a fáradtságot a voksolást megelőzően. Mivel azonban a „VD_101pont_2024” hajszál híján célba ért, az alábbiakban összefoglaljuk a program legfőbb elemeit.

Fókuszban az élhetőség

Központi elem volt a közterületek emberléptékű átalakítása. Meglátása szerint jelenleg ugyanis a közterületek nem az emberek igényeit, hanem a hetvenes évek autóközpontú közlekedéspolitikai szemléletét tükrözik.” Vitézy célja az volt, hogy

barátságos utcákkal, közösségi helyekkel és csillapított forgalmú övezetekkel javítsa a város élhetőségét, és enyhítsen számos egészségügyi és társadalmi problémát.

Vitézy Dávid programjában az is hangsúlyt kapott, hogy a város zöldterületeit fejlessze, összekapcsolja a közparkokat, javítsa a városlakók számára elérhető zöldterületek minőségét és mennyiségét. Ez magában foglalja a Kós Károly sétány, az Állatkerti körút, valamint a – szándékai szerint felújítandó – Hősök tere lezárását a közúti forgalom elől.

Közlekedés és lakhatás

A főpolgármesteri versenyfutásban alulmaradt szakember értékrendjében – nem meglepő módon – a közlekedési hálózat fejlesztése is kiemelt fontosságú. Az a cél vitte előre, hogy vonzóbbá tegye a tömegközlekedést, bővítse a hálózatot, és biztosítsa a közlekedés szabadságát. Ennek része a zöldutak és sétányok kialakítása, amelyek lehetővé teszik a közparkok elérését a városlakók számára.

Megkerülhetetlen kérdés a lakhatás is, amire Vitézy Dávidnak az lett volna a válasza, hogy a városfejlesztés részeként kiemelt figyelmet kell fordítani az otthonteremtésre és a valódi gazdaságfejlesztésre. Egyúttal célként jelölte meg, hogy a budapesti kis- és középvállalkozások számára lehetőséget teremtsenek, és az üresen álló helyiségeket élettel töltsék meg.

Új lendületet Budapestnek

A Vitézy-program további lényeges eleme volt, hogy büszkeséget ébresszen a város iránt, és támogassa Budapest színes kultúráját. Ez magában foglalja a kulturális örökség védelmét, kreatív közterek kialakítását és a hajléktalanellátás javítását. A fejébe vette, hogy az egészségügy és az idősgondozás területén is új útra tér. Programjában megelőlegezte, hogy megválasztása esetén a város lakosainak megfelelő gondoskodást nyújt, javítja az egészségügyi ellátás színvonalát. Vitézy Dávid kiemelt figyelmet fordít az állatbarát megoldásokra is, azt is szorgalmazta, hogy Budapest állatbarát várossá váljon. Hitvallása szerint a hatékony városkormányzás érdekében Vitézy kereste az együttműködést a főváros lakóival és gazdasági szereplőivel.

Ennek az is a része, hogy a fővárosi vagyonnyilvántartás legyen átlátható, egyúttal a stratégiai célokhoz igazítva a városi ingatlanok hasznosítását.

Ez volt a keret, ezután jött volna a tartalom. Több mint 371 ezer fővárosi választó, aki bizalmat szavazott a 38 éves szakembernek, úgy ítélte meg, hogy az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje átfogó és részletes tervet, valódi alternatívát kínált Budapest fejlesztésére, az emberi léptékű városfejlesztést előtérbe helyezve. A program összegzéseként elmondható: Vitézy azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Budapest egy élhetőbb, fenntarthatóbb és gazdaságilag virágzó város legyen, ahol a lakók jóléte és a közösségi élet minősége javul. A 101 pont részletesen bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyek révén ezt el kívánta érni.

Az újraszámlálás inkább elméleti lehetőség, mintsem gyakorlati második esély, de Vitézy számos olyan dobást helyezett kilátásba, amely Karácsonynak is a javára válhat a második ciklusában, amennyiben véglegesnek tekinthető a hétfő hajnali kimenetel.

