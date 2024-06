Melyik polgármesternek lesz könnyű és kinek nehéz? Így alakulnak a kerületi képviselő-testületek

Nem akartak leckét adni a legtöbb fővárosi kerületben a választók, ahol az adott párt polgármesterét támogatták, ott annak a szervezetnek is lett többsége a képviselő-testületben. Ennek ellenére vannak kerületek, amelyekben igencsak viharos ülések várhatók. Cikkünkben áttekintjük a fővárosi kerületek helyzetét.

Nem mindenhol volt egyértelmű, hogy a polgármestereknek lesz-e többsége, ám végül jelentős részben úgy szavaztak a választópolgárok, hogy meglegyen a nekik szimpatikus jelölt mögötti többség is. A kerületi képviselő-testületekben egy helyet minden esetben a leendő polgármester kap, utána viszont színesebbé válik a paletta. Vegyük sorra az összes fővárosi kerületet.

Bejött az újpesti csere

Az I. kerületben polgármesterváltás zajlott vasárnap, hiszen Böröcz László, a Fidesz–KDNP jelöltje megnyerte a választást a jelenleg regnáló V. Naszályi Mártával szemben. Böröcz Lászlóval együtt a kormánypártoknak összesen nyolc tagja lesz testületben, három helyet vitt el a Várunk Egyesület–DK–MSZP–Párbeszéd-Zöldek–Momentum koalíció, egyet pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). Érdekesség, de V. Naszályi Márta is bekerült a képviselő-testületbe, igaz, csak kompenzációs listáról.

Még könnyebb dolga lesz majd a képviselő-testülettel Örsi Gergelynek a II. kerületben. Az MSZP–DK–LMP–Zöldek–Párbeszéd–Zöldek–Momentum-támogatással ismét polgármesteri széket elnyerő Örsinek 14 társa segíthet majd a szavazásoknál. A Fidesz–KDNP mindössze négy helyet kap a testületben, míg a Kutyák is elvittek kettőt.

Kiss László sem panaszkodhat majd a szomszédos III. kerületben, hiszen az MSZP–DK–Jobbik–LMP–Zöldek–Párbeszéd–Zöldek–Momentum támogatottságú polgármester és képviselőtársai összesen 17 helyet szereztek a 23 fős testületben. Három ment a kormánypártokhoz, kettő az MKKP-hoz és egy a Mi Hazánkhoz.

Újpesten, a negyedik kerületben kérdéses volt, hogyan is jön be az ellenzéknek, hogy a jelenlegi polgármester, Déri Tibor átadja a stafétát alpolgármesterének, Trippon Norbertnek (MSZP–DK–Jobbik–LMP–Zöldek–Párbeszéd–Zöldek–Momentum), de végül siker lett belőle számukra.

Hiszen Trippon magabiztosan győzött a polgármester-választáson, Déri pedig bekerült a képviselő-testületbe.

Rajtuk kívül még 11 ellenzéki összefogással támogatott képviselő jutott be. Öt hely került a Fidesz és az Újpestért Egyesület politikusaihoz, kettő a Kutyapárthoz és egy a Mi Hazánkhoz.

Meglesz a kétharmada az V. kerület polgármesterének is. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz–KDNP) mögött még hét képviselője lesz a kormánypártoknak a testületben. A maradék négy helyet a Momentum–DK–MMN–Nép Pártján–Párbeszéd–Zöldek jelöltjei vitték el, igaz, ebből hármat kompenzációs listáról.

A VII. kerületben nem biztos az állandó többség

A kormánypártoknak leginkább a VI. kerületben lesz érdemes újraszervezniük magukat, hiszen itt nemcsak, hogy nagyon csúnyán kikapott a polgármesterjelöltjük, de a képviselő-testületbe is csak kizárólag kompenzációs listáról jutottak be. Soproni Tamás (Momentum) polgármester mellett a Momentum–DK–Párbeszéd–Zöldek–LMP–Zöldek összesen tíz képviselőt adnak a testületbe, egyet az MKKP, egyet pedig a helyi kötődésű HAFE Egyesület.

A szomszédos VII. kerületben már jobban teljesített a Fidesz és a KDNP, hiszen a 15 helyből négyet elvittek. A DK–Momentum–MSZP–Párbeszéd–Zöldek összesen hat helyet tudhat magáénak, köztük a polgármester Niedermüller Péterét. Rajtuk kívül három független képviselő, egy Színes Erzsébetváros-jelölt és egy MKKP-s politikus jutott be, azaz Niedermüllernek bizonyos esetekben kérdéses lesz, hogy meglesz-e a többsége.

Pikó Andrásnak már biztosabb dolga van Józsefvárosban, hiszen a 18 helyből ő maga mellett kilencet vittek el a C8–Momentum–DK–Párbeszéd–Zöldek–Szikra Mozgalom–LMP–Zöldek képviselői. Hat hely jutott a Fidesz–KDNP-nek, egyet kapott a független, egyébként MSZP-s Camara-Bereczki Ferenc Miklós és az MSZP polgármesterjelöltje, Szili-Darók Ildikó.

Baranyiék mindent vittek

Kockázatos volt Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester taktikázása, hiszen az, hogy az ellenzéki pártok közül a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz közeledett végül, sokak szemét szúrta, ám végül neki lett igaza. Nemcsak a polgármester-választást nyerte meg rendkívül magabiztosan, de a képviselő-testületet is leuralták saját jelöltjei: a 17 képviselői helyből 12-t vitt el a Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület. A Fidesz–KDNP három, a DK–MSZP pedig két helyet birtokol majd a képviselő-testületben.

A X. kerületben nem kell aggódnia a kormánypártoknak és a győztes polgármesternek, Kovács Róbert Antalnak majd a szavazásokon, a Fidesz–KDNP összesen 12 helyet tudhat magáénak a testületben. Az ellenzéki összefogás és az LMP közösen négy, a Momentum egy helyet kapott, illetve a Mi Hazánk is küldhet egy képviselőt.

Az arány nagyjából megegyezik Újbudán is, csak fordított felállásban. László Imre (MSZP–DK–LMP–Zöldek–Párbeszéd–Zöldek–Momentum) polgármesternek 14 képviselő segíthet, velük szemben a testületben öt fideszes, két kutyapártos, egy független és egy mi hazánkos képviselő lesz még a testületben.

Többségben a kutyák is

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt alapítója és társelnöke volt a vasárnapi választások egyik legnagyobb nyertese, miután behúzta polgármesterként a XII. kerületet. Ráadásul nyugodtan is dolgozhat, hiszen az MKKP olyan erős bázissal rendelkezik a kerületben, hogy 11 helyet is elvisznek Kovács Gergellyel (illetve egy képviselőt a Hegyvidék jövőjéért Egyesülettel közösen indították) együtt a képviselő-testületben. A korábban erős kormánypárti bázisnak számító kerületben a Fidesz–KDNP csak négy képviselőt tudhat magáénak, a Momentum kettő, a DK–MSZP–Magyar Liberális Párt–Liberálisok egy képviselői helyet szerzett.

A Fidesznek a XIII. kerületben is csak négy hely jutott, ugyanakkor ez egy jóval nagyobb képviselő-testületnek számít, hiszen a polgármesterrel együtt 22-en lesznek benne. Tóth József (MSZP–DK–Párbeszéd–Zöldek–Momentum–XIII. kerületi Lokálpatrióták) többsége jócskán adott, rajta kívül még 15-en szereztek ezen színekben helyet. A Mi Hazánk és az LMP–Zöldek is küldhet 1-1 képviselőt.

Teljes a káosz Zuglóban

A zuglói választás már amiatt is igencsak érdekes volt, hogy a regnáló polgármester, Horváth Csaba csúnyán leszerepelt, mindössze a harmadik helyen végzett a választáson, még a Fidesz–KDNP jelöltje is megelőzte. A versenyt végül Rózsa András (Momentum) nyerte. Rózsa a munkáját talán az egyik legszínesebb testületben végezheti, ahol saját pártja, a Momentum több szövetségben is benne volt. Egyrészt szerzett öt képviselőhelyet a DK–Momentum–Párbeszéd–Zöldek–Magyar Liberális Párt–Liberálisok kombó, három jutott a Momentum–MARÉG–MMN–Szikra Mozgalom–DK csapatnak, kettő pedig a CZE–Momentum–DK–MMN–Szikra Mozgalom–MARÉG koalíciónak. Rózsának így papíron lesz tíz „segítője”.

A Fidesz–KDNP hat helyet tudhat magáénak, az MKKP kettőt, a Mi Hazánk egyet, az Összefogás Zuglóért pedig szintén egyet.

A XV. kerületben Cserdiné Németh Angéla (MSZP–DK–Jobbik–LMP–Zöldek–Párbeszéd–Zöldek–Momentum) nyerte a választást, és ez a koalíció ad majd mellé 12 képviselőt is a testületbe. A kormánypártoknak négy, a Mi Hazánknak egy képviselője lesz.

Kormánypárti tarolás a kelet-pesti, ellenzéki a délebbi kerületekben

A XVI. kerületben a Fidesz–KDNP magabiztosan nyert, Kovács Péter polgármestert 11 kormánypárti képviselő támogatja majd a képviselő-testületben. Az ellenzéki összefogás négy, a XVI. Kerületi Közösségi Egyesület és a Mi Hazánk egy-egy képviselőt küld majd.

Hasonló a helyzet a szomszédos XVII. kerületben is. Horváth Tamás (Fidesz–KDNP) lett ismét a polgármester és vitték is a kormánypártok a testületet, összesen 15 tagjuk lesz benne. A Momentum, az ITTHON és az MSZP–DK–Jobbik–LMP-Zöldek–Párbeszéd–Zöldek 2-2 képviselőt adnak a testületbe.

A XVIII. kerületben Szaniszló Sándor (MSZP–DK–Jobbik–Párbeszéd–Zöldek–Momentum) polgármester nyert, hozzájön még 13 képviselő ugyanettől a koalíciótól. A kormánypártok öt, a Mi Hazánk és az LMP–Zöldek 1-1 képviselői helyet szereztek.

A XIX. kerületben szintén az ellenzék tarolt, Gajda Péter polgármesterrel együtt a DK–Momentum–MSZP–Párbeszéd–Zöldek–LMP–Zöldek koalíció 13 képviselői helyet tudhat magáénak a testületben, a Fidesz–KDNP négy, a Kutyapárt egy képviselőt küld.

Nehéz dolga lesz a független polgármesternek

A XX. kerületben lehetnek nehéz pillanatai majd Szabados Ákos független – ám kormánypártok által támogatott – polgármesternek, igaz, feltehetően könnyebb dolga lesz, mint az elmúlt években volt. Korábban ugyanis csak öt kormánypárti képviselő volt a testületben, most pedig a Fidesz–KDNP hét helyet is szerzett. Az ellenzéki összefogás nyolc képviselője miatt még így is főhet majd a feje. A testületbe még a Mi Hazánk és a Helló Pesterzsébetiek – Szolidaritás küldhet képviselőt.

Csepelen Borbély Lénárd mindent vitt, nemcsak a polgármester-választáson győzte le a Fidesz–KDNP és az ellenzék jelöltjét, de a képviselő-testületben is elsöprő többsége lesz a Borbély Lénárd Csapata nevű formációjának. Összesen 13 helyet kapnak. A Fidesz–KDNP és a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–Zöldek 2-2, az MKKP egy helyet szerzett.

A XXII. kerületben Karsay Ferenc (Fidesz–KDNP) megtartotta a polgármesteri széket, a testületben pedig nyolc kormánypárti képviselő segítheti a munkáját. A DK–Momentum–Jobbik–LMP–Zöldek–MSZP–Párbeszéd–Zöldek hét képviselői helyet szerzett, az MKKP és a Mi Hazánk 1-1-et.

Bese Ferenc szintén kormánypárti támogatással, de hivatalosan függetlenként lett polgármester ismét Soroksáron, ő viszont sokkal boldogabb lehet, mint Szabados Ákos, hiszen az SLE–Fidesz–KDNP szövetség hat helyet szerzett a testületben. A Momentum–DK–Párbeszéd–Zöldek–Jobbik–Közéleti klub formáció kettő, a SORIÉRT Egyesület egy, a 23. kerületért Egyesület–LMP–Zöldek szintén egy képviselőt küld.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)