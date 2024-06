Újabb botrányok a választások után, Karácsony Gergely lehallgatásra panaszkodik

Véget értek vasárnap a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választások, ám a kampány alatt kialakult feszültség azóta sem csillapodott. Egy kiszivárgott hangfelvételen Karácsony Gergely azt állítja, hogy „lapáttal fogják agyonverni″ Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltet. Karácsony Gergely szerint a fő probléma az, hogy folyamatosan lehallgatják őt. Mindeközben egy kőbányai szavazólapon Szentkirályi Alexandra mellett a főpolgármester neve is ki volt húzva. A történteket a helyi választási iroda is elismerte.

Ahogy az Index megírta, a hétfő hajnali szoros küzdelemben Karácsony Gergely győzött Budapesten. A főpolgármester 371 467 szavazatot gyűjtött össze (47,53 százalék), míg kihívójára, Vitézy Dávidra 371 143-an voksoltak (47,49 százalék). Az urnákban nagyjából 24 ezer érvénytelen szavazatot találtak, ami jóval több, mint amennyit a legutóbbi választások alatt regisztráltak.

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt közölte, hogy csütörtökig beadják a fellebbezést, és újraszámlálást kérnek. A főpolgármester-jelölt és az LMP közös listáján a negyedik helyen szereplő Merker Dávid elmondta, hogy amikor megvizsgálták a szavazólapokat, akkor azt látták, hogy ahol rendesen ki volt húzva Szentkirályi Alexandra neve, ott nagyon alacsony volt az érvénytelen szavazatok aránya, ahol pedig nem kielégítően, ott nőtt vagy kiugróan magas volt. Előfordult, hogy Szentkirályi Alexandra kihúzása a szavazólapról csupán nyomdahibának tűnt.

Hibás szavazólapok nehezíthették a választást?

A Telex olvasója arról számolt be, hogy Kőbánya-Kispesten az egyik szavazólapon Szentkirályi Alexandra mellett Karácsony Gergely neve is át volt húzva. Az incidensről egy fotót is megosztottak.

Szabó Krisztián, a helyi választási iroda vezetője a lapnak elmondta, hogy tájékoztatást kért az érintett 25. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága (SZSZB) elnökétől és a jegyzőkönyv vezetőjétől. Megerősítették, hogy egy választópolgár a szavazófülkéből távozva visszaadta a kitöltött főpolgármesteri szavazólapját az SZSZB-nek, amelyen a jelölésről lemondott Szentkirályi Alexandra mellett egy másik jelölt is át volt húzva.

Az SZSZB rontott szavazólapként minősítette a két áthúzást tartalmazó szavazólapot, majd egy megfelelő szavazólapot adott át.

Mint írták, az SZSZB a szavazókörben nem talált további hibás szavazólapot, valamint más szavazókörből sem jeleztek hasonló problémát. Amikor az SZSZB elnöke lebélyegezte és átadta az említett szavazólapot, akkor sem észleltek rajta hibás áthúzást. Hozzátették, hogy utólag már nem lehet megállapítani, hogyan pontosan mi történt, ezért a helyi választási irodának sincs lehetősége további intézkedésekre.

Karácsony Gergely szerint folyamatosan lehallgatják

Néhány nappal ezelőtt kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen állítólag Karácsony Gergely azt mondta, hogy lapáttal verné szét Vitézy Dávid fejét.

A felvétel az RTL Híradó szerkesztőségéhez is eljutott, s ezen a főpolgármester kijelenti:

Azon gondolkodom, hogy a Vitézyvel beszélek, el kéne neki mondani, hogy ha ezt ő vállalja, akkor lapáttal fogjuk agyonverni. Olyan szinten hiú, hogy az elképesztő. Ezért gondolom azt, hogy szerintem nagyon rosszul fogja viselni ezt a kampányt. És lehet, hogy az orrára kéne kötni, hogy nem akarom megzsarolni, de na, mi lapáttal fogjuk verni

– hangzik el Karácsony Gergelytől a felvételen.

A főpolgármester a Telexnek nem cáfolta, hogy ő szerepel a felvételeken. Szerinte ezt nem a hozzá közelálló személyek szivárogtatták ki, hanem egy baráti beszélgetését hallgatták le törvénytelenül. Karácsony Gergely úgy látja, hogy a történetben annak van nagy jelentősége, hogy „Magyarország legnagyobb, közvetlenül választott vezetőjét folyamatosan lehallgatják.

A felvétel kiszivárgása után Vitézy Dávid is reagált a közösségi oldalán. Az LMP jelöltje szerint a kampány alatt is érezte Karácsony Gergely szándékait, aki „számtalan hazugságot terjesztett és mondott” róla. Hozzátette, hogy a főpolgármester ahelyett, hogy bocsánatot kérne az elhangzottak miatt, a szokásos áldozatszerepet veszi fel.