Karácsony Gergely rendkívüli bejelentést tett, a főpolgármester-választás megismétlését kéri

A vasárnapi választás minden idők egyik legkiélezettebb főpolgármester-jelölti versenyét hozta. Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot.

Karácsony Gergely – 47,53 százalék (371 466 szavazat)

Vitézy Dávid – 47,49 százalék (371 142 szavazat)

Grundtner András – 4,98 százalék (38 942 szavazat)

A történetnek ezzel nem volt vége, Vitézy Dávidék újraszámlálást kértek. Az LMP főpolgármester-jelöltje azt is megmutatta, hogy mire alapozzák érveiket, erről itt számoltunk be. A Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, újraszámolják az érvénytelen szavazólapokat, ami pénteken meg is történik.

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön délután a Nemzeti Választási Iroda székhelye elé hirdetett rendkívüli sajtótájékoztatót. A helyszínen megjelent a Párbeszéd – Zöldek több vezető politikusa is: Szabó Tímea, Szabó Rebeka és Barabás Richárd, valamint a pártból frissen kilépett Tordai Bence.

Karácsony Gergely azzal kezdte a sajtótájékoztatót: azért jöttek ide, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba. Úgy látja, egyre kevesebb a remény arra, hogy megnyugtató lesz a budapestieknek a végeredmény, a Fidesz a megtévesztésre alapozott Szentkirályi Alexandra visszalépésével. Ez nem csak erkölcsi vagy politikai kérdés, hanem kihívás a választási szerveknek, nem volt egységes a választási igazgatás, ez jelentős bizalomvesztéssel jár.

Karácsony Gergely szerint azok a bizonyítékok, amelyeket Vitézy Dávidék benyújtottak, nem indokolják az újraszámlálást, ezek valójában fideszes delegáltak egyennyilatkozatai. Ez viszont kinyitott egy ajtót, amelyen zúdulnak be a kételyek az újraszámlálás tisztaságát illetően. Azt súlyos hibának tartja, hogy felbontatják az urnákat, és csak az érvénytelen szavazatokat küldetik ide, a felnyitásnál nem kötelező, csak ajánlott volt a delegáltak jelenléte. Azt hallják a választókerületekből, hogy a kötegelés sem valósult meg, így nem a törvényes rendnek megfelelően választották ki az érvénytelen szavazatokat, és ki tudja, mi történik azokkal, mire az NVI-be érnek.

Karácsony Gergely szerint egyetlen válasz van erre: ha Budapest teljes területén a lehető legrövidebb időn belül megismétlik a főpolgármester-választást.

A főpolgármester szerint az egész újraszámlálási folyamatban semmilyen jogállamisági garancia nem valósult meg. Ha ez biztosítva lenne, akkor kicsit nyugodtabbak lehetnének, de így csak akkor lehetnek nyugodtak, ha a Nemzeti Választási Iroda elrendeli a választás megismétlését. Így nem lennének jogértelmezési viták. A mai napon, függetlenül a holnapi számlálástól, mindenképpen a választás megismétlését kezdeményezi, akkor is, ha holnap őt hirdetnék ki győztesnek, mert a bizalmat helyre kell állítani.

Karácsony Gergely holnap este 6 órára az NVI-hez várja azokat, akik támogatják a követelését, hogy adjanak hangot véleményüknek.

A főpolgármester leszögezte, több jogorvoslati lehetőség is van, első körben a Nemzeti Választási Bizottság határozatát támadhatja meg – ők a választási eredményt megállapító döntést fogják megtámadni a Kúrián.

– szögezte le a főpolgármester.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Németh Kata / Index)