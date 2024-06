Már számolják a szavazatokat, hamarosan eldől, ki lesz a főpolgármester

Elkezdődött a Nemzeti Választási Irodában a főpolgármester-választáson leadott érvénytelen szavazatok újraszámlálása. A folyamat várhatóan a délutáni/esti órákban fejeződik be.

A csütörtök 16 órai határidőig valamennyi helyi (kerületi) választási irodától megérkeztek a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjai a Nemzeti Választási Irodához.

Nagy Attila, az NVI elnöke elmondta: helyi választási bizottsági tagok jelenlétében zajlott a folyamat, ez volt a garancia. A 2., a 9., 13. és 15. kerületben kizárólag a helyi választási irodák tagjai voltak jelen.

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben egyik kerületben sem került sor eddig semmilyen újraszámolásra.

Nagy Attila arról is beszélt, ma tételesen átvizsgálják az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelen helyett érvényes szavazólapokat külön gyűjtik, utána a bizottság rendelkezésére bocsátják, a bizottsági tagok is megnézik ezeket, és ennek alapján tudnak dönteni az újraszámlálás eredményéről.

Vitézy Dávid újraszámlálást, Karácsony Gergely új választást akar

A vasárnapi választás minden idők egyik legkiélezettebb főpolgármester-jelölti versenyét hozta. Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot.

Karácsony Gergely – 47,53 százalék (371 466 szavazat)

Vitézy Dávid – 47,49 százalék (371 142 szavazat)

Grundtner András – 4,98 százalék (38 942 szavazat)

A történetnek ezzel nem volt vége, Vitézy Dávidék újraszámlálást kértek. Az LMP főpolgármester-jelöltje azt is megmutatta, hogy mire alapozzák érveiket, erről itt számoltunk be. A Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, újraszámolják az érvénytelen szavazólapokat, ami ma meg is történik.

Karácsony Gergely csütörtökön délután a Nemzeti Választási Iroda székhelye elé hirdetett rendkívüli sajtótájékoztatót. A főpolgármester úgy látja, zúdulnak be a kételyek az újraszámlálás tisztaságát illetően, a kialakult helyzetre egyetlen választ lát: ha minél előbb megismétlik a főpolgármester-választást Budapest teljes területén. Karácsony Gergely este 6 órára az NVI-hez várja támogatóit. Vitézy Dávid szerint Karácsony Gergelynek csak az a választási eredmény jó, ahol ő a győztes.

