Nagy Feró: Nagyon jó, hogy van Magyar Péter, megölte a baloldalt

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy Bayer Zsolt kormánypárti publicista szervezett tüntetést az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt, amelyet az Európai Bíróság döntése miatt rendeztek. A bírák megállapították, hogy Magyarország figyelmen kívül hagyta a lojális együttműködés elvét, és szándékosan megkerüli a blokk menekültügyi jogszabályainak alkalmazását.

Bayer Zsolt szerint Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terrorfenyegetettség árnyékában élni. A tüntetésre pár százan látogattak ki.

Nagy Feró is részt vett a tüntetésen

A tüntetésen Nagy Feró is részt vett, aki szerint Magyar Péter nem jelent fenyegetést a Fideszre. A Telexnek nyilatkozva az énekes elmondta, hogy a Tisza Párt teljesítményét tiszteletreméltó eredménynek tartja, ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy a Fidesznek nem kell ettől tartania. A rövid interjúban szó volt arról is, hogy jelent-e bármilyen fenyegetést a kormánypárt számára Magyar Péter politikai színre lépése, amelyről úgy vélekedett: „Fenyegetés? Nem. A világ úgy lesz normális, hogy ha van egy kormánypárt, és van egy erős ellenzéke. A világ mindenütt így kéne, hogy működjön. A Tisza Pártban Magyar Péter csinálja a saját szerencséjét. Nagyon nem szerettem azt, amikor kiszállt a Fideszből, és kiderült, hogy ott milyen szörnyű dolgok vannak. Amikor ott volt, miért nem szólt? ”

Ő egy ember, akinek ez az egy útja van. Nincs más. Vonuljon vissza, és haljon éhen? Nem! Nagyon jó, hogy van, legyen is, ez egy kicsit feladja a leckét. A baloldalnak nem feladta a leckét, hanem megölte őket

– mondta.