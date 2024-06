Győrben is újraszámlálás volt, eldőlt, hogy ki lesz a polgármester

A Területi Választási Bizottság hétfőn 9 órától a 97 győri szavazókörből hétben számolta újra a polgármester-választás szavazatait.

Az eredeti végeredmény alapján Pintér Bence újságíró, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, az LMP és a Momentum jelöltje 440 szavazattal nyert:

Pintér Bence (TSZV, LMP, Momentum): 31,15 százalék (18 297 szavazat)

Dézsi Csaba András (Fidesz–KDNP): 30,40 százalék (17 857 szavazat)

Borkai Zsolt (Borkaival Közösen a Jövőnkért): 27,02 százalék (15 871 szavazat)

Glázer Tímea (DK, Jobbik): 3,45 százalék (2026 szavazat)

Koródi István (Mi Hazánk): 3,01 százalék (1767 szavazat)

Kovács László (Civilek Győrért): 2,84 százalék (1669 szavazat)

Balla Jenő (Összefogás Győrért Egyesület): 2,14 százalék (1258 szavazat)

A Kisalföld tudósítása szerint a hét szavazókört érintő újraszámlálás után is Pintér Bence nyerte a polgármester-választást, az előnye végül 445 voks lett.

Pintér Bence: Kérem Dézsi Csaba Andrást, békéljen meg az eredménnyel

„Az újraszámlálás megtörtént, Dézsi Csaba András másodszor is veszített. De volt értelme az újraszámolásnak, mert kiderült, több szavazat is, amit érvénytelennek nyilvánítottak korábban, valójában érvényes, rám leadott szavazat” – fogalmazott Facebook-oldalán Pintér Bence.

A választás győztese hozzátette: „Szeretném azoknak is külön megköszönni, akik ma reggel eljöttek és támogattak minket. Természetesen köszönöm a választási szerveknek és bizottságoknak is a munkát, köszönöm, hogy megnyugtató lezárását adták a győri polgármester-választásnak. Természetesen minden félnek jogában állt újraszámolást kérni. Az újraszámlálás megtörtént, ezért most ismét kérem Dézsi Csaba Andrást, hogy tartsa be az ígéretét, amivel teleplakátolta a várost, legyen béke, békéljen meg az eredménnyel és kössön békét velünk”.

Visszatérési kísérlet és elakadt ellenzéki egyeztetés

A 2019-es önkormányzati választáson Borkai Zsolt a jachtos botránya ellenére is meg tudta őrizni polgármesteri székét: 44,32% - 42,83% arányban legyőzte a DK-s Glázer Tímeát, akit a Momentum, az MSZP, a Jobbik és az LMP is támogatott.

Borkai Zsolt a választás után lemondott a polgármesteri tisztségről, a 2020 januári időközin Dézsi Csaba András volt a kormánypártok polgármesterjelöltje, és 56,14 százalékkal magabiztos győzelmet aratott a helyi MSZP-s Pollreisz Balázs felett, aki mögé a DK, a Momentum, a Jobbik és az LMP is felsorakozott.

A választást megelőzően az ellenzéki pártok között történtek egyeztetések a győri politikai helyzetről és a lehetséges közös jelölt megtalálásáról, még az előválasztás lehetősége is felmerült, de végül a korábbi összefogás pártjai megosztottak maradtak Pintér Bence és Glázer Tímea között.

Pénteken Budapesten is részleges újraszámlálást tartottak a főpolgármester-jelöltekre leadott szavazatok esetében, aminek végén Karácsony Gergely 41 szavazattal előzte meg Vitézy Dávidot.

(Borítókép: Pintér Bence / Facebook)