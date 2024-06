Hivatalos: Karácsony Gergely megismételné a főpolgármester-választást

„Ahogy ígértem, a mai napon beadtam a Kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítését, és a szavazásnak az egész városban való megismétlését kérem” – jelentette be Facebook-oldalán a főpolgármester, hozzátéve: „Tudom szokatlan dolog, ha egy politikus tartja a szavát, ahogyan az is, ha egy olyan választás megismétlését kéri, amit megnyert. Tudom azt is, hogy sokan belefáradtak már ebbe a hosszúra nyúlt választási kampányba, de a választás demokratikus legitimitása nem múlhat azon, ki nyert és ki veszített. A Budapest köztársaságban biztosan nem.”

Nem az újraszámlálás tényét kifogásolom. Jó, ha szoros eredménynél még egyszer meggyőződünk arról, hogy biztosan jól számoltunk-e. Az érvénytelen szavazatok újraszámolása során azonban az derült ki, hogy a budapesti szavazókörök közel felénél nem volt garantálva az, hogy az újraszámolásra úgy érkezzenek meg a szavazólapok, ahogyan a választás éjjelén a szavazatszámláló bizottság azokat bekötegelte. Több kerületben az urna felbontásánál sem voltak jelen a helyi választási bizottság tagjai. Nem állítom azt, hogy történt bárhol visszaélés. Azt állítom, hogy sérültek azok a törvényi garanciák, amik kizárnák a választási visszaélést

– fejtette ki Karácsony Gergely, megjegyezve: „Biztosan véletlen, hogy a XVII. kerületből szinte nem volt olyan szavazókör, ahonnan szabályosan lezárva érkeztek volna a szavazólapok az NVI-hez – aztán arányaiban itt volt az egyik legtöbb, végül érvényesnek átminősített szavazat. A választási csalások kizárására szolgáló garanciák egy demokrácia legfontosabb biztosítékai. Nekem pedig van felelősségem abban, hogy fellépjek ezen garanciák védelme érdekében.”

Szentkirályi Alexandra visszalépése után Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között rendkívül szoros verseny alakult ki a főpolgármesteri tisztségért. A június 9-i választások után pénteken újraszámolták az érvénytelen szavazatokat, Karácsony Gergely végül 41 vokssal győzte le Vitézy Dávidot.

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely a lemondásával az új választást maga is el tudja érni

Vitézy Dávid erre reagálva közölte:

Amennyiben a Kúria ennek az indítványának nem ad helyt, újraválasztott főpolgármesterként a lemondásával az új választást bármikor maga is el tudja érni. Magam részéről állok elébe, bármelyik úton is éri el végül az új választás kiírását.

Vitézy Dávid még pénteken Facebook-oldalán kiemelte: „Az újraszámlálás eredményéhez gratulálok Karácsony Gergely főpolgármesternek. Az eredmény végül gyakorlatilag döntetlen lett, a különbség 0,005%, 41 szavazat a teljes Budapesten. De ahogy hét eleje óta mondom, egy szavazat előny is döntő, és így az újraszámlálás után végül a 41 szavazatnyi előny a hivatalban lévő főpolgármesternél van. Az általam kezdeményezett újraszámlálás alapos és indokolt volt, ezt a mai eredmények igazolják. Sok száz, összesen több érvényes szavazat keveredett az érvénytelenek közé, mint amennyi az első és második helyezett közötti különbség volt. Ez egy igencsak súlyos szavazatszámlálási problémát mutat. Ez akár a még nem újraszámolt érvényes szavazatok újbóli megszámlálását is indokolhatja, hisz a köztünk lévő különbség immár csak 41 szavazat”.

A jogerős választási eredményhez még két jogorvoslati eljárásnak kell lezárulnia. Egyrészről Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy akkor is, ha az újraszámlálást ő nyeri, a teljes Budapesten új választást szeretne. Természetesen ennek magam részéről állok elébe, ha erről az illetékes szervek döntést hoznak

– húzta alá az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje, hozzátéve: „Az NVB döntésének fényében azért azt fontos leszögezni, hogy teljesen felelőtlen és erkölcstelen volt az a hergelés és hisztéria, amit Karácsony Gergely az elmúlt két napban művelt. Mocskolódott és hazudott, köztisztviselőket vádolt bűncselekményekkel, a szavazóimat sértegette, csak azért, mert azt hitte, veszíteni fog. Ebben nem csatlakoztam hozzá, és most sem fogok. Karácsony ezt a kétségbeesett vagdalkozást egyetlen cél érdekében tette: saját politikai túlélése miatt. Mert úgy látszik, ha már ugródeszkának nem tudta használni a Városházát, most megpróbálja a DK és az MSZP mentőcsónakjaként.”

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 3-án. Fotó: Németh Kata / Index)