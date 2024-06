Karácsony Gergely a vesztébe rohan, vagy még jobban is járhat a tervével?

Szentkirályi Alexandra visszalépése után Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között rendkívül szoros verseny alakult ki a főpolgármesteri tisztségért. A június 9-i választások után pénteken újraszámolták az érvénytelen szavazatokat, Karácsony Gergely végül 41 vokssal győzte le Vitézy Dávidot.

„Ahogy ígértem, a mai napon beadtam a Kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítését, és a szavazásnak az egész városban való megismétlését kérem” – jelentette be hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester.

„A minimális különbségű győzelem legitimációs problémát okozhat”

„Próbálom megérteni a döntést. Lehetett olyan forgatókönyv, hogy mi történik akkor, ha nem ez az eredmény születik az újraszámlálásnál. Karácsony Gergely megígérte az övéinek, hogy megtámadja a választás eredményét, bármi is lesz az, és most betartja az ígéretét” – vélekedett lapunk kérdésére Horn Gábor.

A minimális különbségű győzelem legitimációs problémát okozhat, Karácsony Gergely pedig úgy számolhat, hogy egy új választáson ezután erőteljesebb győzelmet aratna, ami megoldhatná ezt a kérdést

– mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, egyúttal jelezte, bármennyi szavazattal is győzött, vagy egy új választás esetén győz a főpolgármester, az igazi kihívást a közgyűlés összetétele jelenti, ahol alkalmi koalíciókra lesz szükség a döntéshozáshoz.

Horn Gábor arra a kérdésünkre, hogy egy új választás melyik jelölt táborát mobilizálhatná jobban, kifejtette: „Ezt nem lehet megmondani. Az is befolyásolhatja, hogy ebben az esetben mit tenne a Tisza Párt. Ha Magyar Péterék megőriznék a semlegességüket az új választáson is, akkor Karácsony Gergelynek jó esélye lenne nagyobb különbséggel nyerni, mert Budapesten jóval több ellenzéki szavazó van, mint kormánypárti, Szentkirályi Alexandra visszalépése után pedig egyértelművé vált, hogy Vitézy Dávid a Fidesz jelöltje.”

A Republikon vezetője egyébként arra számít, hogy nem lesz új választás, mert nem lát okot erre. Vitézy Dávid azon felvetésére, hogy Karácsony Gergely lemondásával is el lehetne érni az új választást, Horn Gábor jelezte: „Vitézy Dávid is tudja, hogy az már nem a június 9-i választás megismétlése lenne, hanem egy új helyzet, új választás amelyen bárki, akár még Magyar Péter is elindulhatna. Persze a testület összetétele miatt nem lehet kizárni, hogy fél év múlva tényleg itt tartunk, de Demszky Gábor is hasonló helyzetben irányította a várost 1990-1994 között, tehát működőképes lehet a modell, csak bonyolult és nehézkes”.

„Akár még jobban is járhat”

Nagy Attila Tibor lapunknak meghökkentő, abszurd helyzetnek nevezte, hogy Karácsony Gergely a saját választási győzelmét támadja meg. A politikai elemző úgy látja, „Karácsony pénteken még vélhetően abban a hiszemben vádolta csalási kísérlettel, manipulációval ellenfelét, Vitézy Dávidot és a Fideszt, hogy az újraszámolás az ő kárára (a hivatalban lévő főpolgármester kárára) alakul. Végül mégsem így lett, ám átgondolva a helyzetet arra jutott, hogy akár még jobban is járhat, ha tartja magát az eredeti kijelentéséhez, vagyis új választást kér”.

A politikai elemző két érvet is sejt a döntés mögött:

„Kevés esélye van a főpolgármester-választás megismétlésének, vagyis annak, hogy a Kúria, illetve az Alkotmánybíróság elrendeli a főpolgármester-választás megismétlését. A Kúria korábbi joggyakorlata szerint nem elég a jogsértés tényét bizonyítani, be kell mutatni azt is, hogy a jogsértések és a választás eredménye között ok-okozati összefüggés van. Ezen felül a választási bizottság (esetünkben a Nemzeti Választási Bizottság) döntésének jogszabálysértő jellegét is megjeleníteni és bizonyítani szükséges. Csakhogy eddig nem sikerült a nyilvánosság elé tárni olyan bizonyítékokat, amelyek szerint tényleg gond lett volna az érvénytelen szavazatok kötegelésével, lezárásával és ez érdemben is befolyásolta a választás kimenetelét”.

„Ha a bírói szint elutasítja a főpolgármester-választás megismétlését, akkor mondhatja majd Karácsony, hogy »én igazán mindent megtettem a választás megismétléséért, de arról nem tehetek, hogy a Kúria és az Alkotmánybíróság ezt nem engedte meg, viszont megtartottam a szavamat« Ezzel megpróbálhat a politikus szimpátiát szerezni”.

Nagy Attila Tibor rámutatott, hogy mivel Karácsony Gergely környezetében több jogász is van, „nem túl valószínű, hogy a főpolgármester ne lenne tisztában azzal, hogy jogilag kevés az esély a főpolgármester-választás megismétlésére. Elsőre tehát úgy tűnik, hogy a főpolgármester megbolondult, hogy a saját nagy nehezen elért győzelmét kockáztatja, valójában a kockázat a jogi akadályok miatt jóval kisebb. Ha valóban mindenáron akarná Karácsony a főpolgármester-választás megismétlését, akkor lemondana, mert akkor nem volna más lehetőség, valóban meg kellene ismételni ezt a választást és akkor már bizonytalanná válna a főpolgármester pozícióban maradása - ezt viszont már nem vállalja a főpolgármester”.

(Borítókép: Karácsony Gergely az NVI-nél 2024. június 14-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)