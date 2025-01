Gyurcsány Ferenc: Orbánnal szemben most orbán mutatja magát megoldásnak

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke újévi Facebook-bejegyzésében egy mélyen személyes és politikai hangvételű jövőképet vázolt. Élesen bírálta a világ és a magyar kormány jelenlegi irányát, amelyet megosztottságnak és cinizmusnak tulajdonít. Újévi fogadalmában kijelentette: továbbra is küzdeni fog az általa elképzelt jövőért, még ha a harc ma nehezebb is, mint valaha.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke az új év első napján közzétett Facebook-bejegyzésében mélyen személyes és politikai reflexiókat osztott meg követőivel. Az egykori miniszterelnök egy olyan Magyarország képét festette meg, amelyben hisz, de amely véleménye szerint egyre távolabb kerül a megvalósulástól.

Gyurcsány szerint 2025-re a világ olyan irányba tart, amelyben az elfogadás és az emberség helyett a megosztottság és a gyűlölet válik uralkodóvá.

A nyavalyások világa jön

– fogalmazott, olyan politikai szereplőket említve, mint Donald Trump megválasztott amerikai elnök, a francia Nemzeti Tömörülés vagy Vlagyimir Putyin orosz elnök. Különösen élesen bírálta azokat, akik a cinizmus és nihilizmus útjára léptek, miközben „virtuális majdnemvilágban” keresnek menedéket.

Az Orbán-kormány kritikája a bejegyzés központi eleme. Gyurcsány Ferenc úgy véli, hogy Magyarország a pillanat hatalmának országa lett, ahol a „lopás és a rúgjunk bele, akibe lehet” mentalitása uralkodik. Úgy látja, a kormányt támogató politikai kultúra szétszakította a nemzet közös értékeit, amelyek korábban összetartó erőt jelentettek.

Orbánnal szemben most orbán mutatja magát megoldásnak. Sokan, nagyon sokan hiszik, hogy ez a megoldás. Értem összegabalyodásuk okát, mozgatórugóját. Nem vitatom választásuk jogát. Akkor se, ha én ezt rossz megoldásnak gondolom. Legfeljebb átmeneti gyógyírnak

– írta a DK elnöke.

A poszt ugyanakkor nemcsak bírálatot tartalmaz, hanem egy alternatív jövőképet is vázol. Gyurcsány Ferenc világosan elhatárolódik az „orbáni” politikai mentalitástól, hangsúlyozva, hogy a változáshoz nem elég a kisebb rossz választása. Szerinte az igazi megoldás az Európa iránti elkötelezettségben, Ukrajna támogatásában és a jogállamiság melletti határozott kiállásban rejlik.

A politikus szerint

nem a demokráciával, a jogállammal van baj, hanem annak hiányával, és éppen ez is okozza, hogy az elmúlt pár évtizedben rosszabbul élünk, mint élhetnénk.

A bejegyzés végére Gyurcsány egy újévi fogadalommal is megajándékozta olvasóit: továbbra is küzdeni fog az általa elképzelt világért és Magyarországért, akkor is, ha ez ma nehezebb, mint valaha. A küzdelem nemcsak politikai harc számára, hanem személyes hitvallás is.