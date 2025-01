Jakab Péter Magyar Péternek: Hajlandó-e végre együttműködni velem az előrehozott választásért?

„Örömmel hallom, hogy újévi beszédében végre ugyanazt követeli, amit én. Előrehozott választást! – írja Magyar Péternek címzett Facebook-bejegyzésében Jakab Péter országgyűlési képviselő, a Nép Pártján Mozgalom elnöke.

A Jobbik egykori elnöke arról ír, hogy ő már hónapok óta ostromolja a Tisza Párt elnökét, mint a legerősebb ellenzéki párt vezetőjét, hogy ne várjanak 2026-ig, mert „a népnek nincs se pénze, se egészsége, se ideje kivárni a soron következő választást”.

Örülök, hogy végre ön is belátja ezt, és új választást követel. Ahogy azt már jeleztem ön felé – de nyilván ön is tisztában van ezzel – ahhoz, hogy előrehozott választás legyen, fel kell oszlatni a parlamentet, amit vagy az úgynevezett köztársasági elnök kezdeményezhet vagy országgyűlési képviselő

– hívta fel a politikus figyelmét.

Jakab Péter szerint ő már korábban is felajánlotta Magyarnak, hogy – amennyiben a Tisza biztosítja az utca erejét – ő képviselőként kezdeményezi a parlament feloszlatását, s ezzel az előrehozott választás kiírását. „Az utca ereje ahhoz kell, hogy a parlament több mint fele – nem kell hozzá kétharmad – ezt meg is szavazza. A felajánlásomat ön tavaly szeptemberben elutasította” – vetette a Tisza Párt elnökének szemére.

Most, hogy megváltozott az álláspontja, újra kérdezem: hajlandó-e végre együttműködni velem az előrehozott választásért? Azért, hogy az új választást ne csak kiharcoljuk, de meg is tudjuk nyerni, hajlandó-e megváltoztatni az álláspontját az ellenzéki összefogásról is?