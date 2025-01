Most kiderül, melyik politikus tudott nagyot dobni az év utolsó hónapjában

Elérkezett az év utolsó Lájkok Ligája része, amelyben a pártelnökök közösségi médiás követőtáborait állítjuk méretük szerint sorba. Az év utolsó hónapjában több meglepetés is született, de nézzük sorban.

Gyurcsány Ferenc még Orbán Viktort is lehajrázta

A Facebookon továbbra is Orbán Viktor az úr, ha az összes pártelnök követőtáborát összeadnánk, akkor tudnák csak felvenni a versenyt a Fidesz elnökével. A kormányfő magabiztosan tartja az 1,3 millió feletti táborát, a növekedési dinamikája ugyan némileg csökkent decemberben, pedig az uniós csúcs lezárása, valamint évértékelő sajtótájékoztatója okán igencsak erősen volt jelen a közösségi oldalakon is a miniszterelnök. Orbán Viktor tábora alig több mint ezer fővel nőtt csak decemberben.

Ezzel szemben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 26 ezres növekedést tud felmutatni, ezzel pedig már 430 ezerre nőtt a tábora, azaz még mindig csak Orbán követőszámának harmadát tudhatja magáénak. Meglepetésre Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is jobban hajrázott év végén, mint a miniszterelnök: több mint kétezren követték be a Facebookon. Szintén említésre méltó Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt társelnökének előretörése, ő már masszívan gyűjtögeti követőit, idén megduplázta táborát. Csak decemberben négyezren lájkolták.

A lista többi szereplője közül egyébként Vona Gábornak (Második Reformkor) és Márki-Zay Péternek (Mindenki Magyarországa) csökkent némileg a tábora, Tompos Mártonnak (Momentum) viszont nőtt egy kicsivel. Ungár Péternek (LMP), Szabó Rebekának (Párbeszéd), Komjáthi Imrének (MSZP) és Adorján Bélának (Jobbik) hibahatáron belül változott.

Az X még mindig Orbán Viktort jelöli

Az X platform továbbra sem túl népszerű a magyarok körében, Orbán Viktor miniszterelnökön és Toroczkai Lászlón, a Mi Hazánk elnökén kívül sokan nem is fordítanak rá túl nagy energiát. Orbán Viktor így is bőven vezet ezen az oldalon is: egy hónap alatt 14 ezer új követője lett. Ebben feltehetően szerepet játszott békemissziója is, hiszen ezen a felületen üzent többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is. Összesen már 465 ezren követik.

Toroczkai ennek mindössze tizedét tudja felmutatni, de még így is bőven második, hiszen a többi pártelnök közül egyedül Márki-Zay tudott tízezer fölé menni. Magyar Péter amilyen gyorsan építi táborait más platformokon, annyira elhanyagolja az X oldalt.

Instagramon még a fű is alig nő

A Meta „kisebbik” közösségi oldalán, az Instagramon nagyon kevés változás történt. Orbán Viktor magabiztosan vezet, de itt is csak alig ezerrel nőtt a tábora. Magyar Péter szerzett ugyan hétezer feliratkozót decemberben, de még így is jócskán le van maradva. 146 ezren kedvelik a platformon. A többiek a százezret sem lépik át. Gyurcsány Ferenc inkább növelte, míg Vona Gábor és Márki-Zay Péter vesztett a követői számából. A többieké érdemben nem változott.

Van egy TikTokod? Ez az én taktikám!

A TikTok politikai súlyáról már az előző részben is értekeztünk. Ennek megfelelően egyre több pártelnök ismeri fel a benne rejlő potenciált, és jelentős mértékben elkezdték növelni követőik számát az oldalon. Orbán Viktor magabiztosan vezet, 214 ezer fő feletti táborral, ugyanakkor ő csak alig pár száz új lájkolót tud felmutatni decemberben. Magyar Péter több mint nyolcezer, Gyurcsány Ferenc több mint ötezer, Toroczkai László pedig csaknem háromezer feliratkozót szerzett az oldalon.

Vona Gábornak is itt sikerült kicsit feljebb kapaszkodnia, Márki-Zay Péter pedig nagyjából ugyanúgy áll, mint november végén. A tabella alsó felében is voltak növekedő számok, de ezek még jelentősen elmaradnak az élmezőnytől.

A YouTube-on még Toroczkai László vezet, de Magyar Péter már a nyomában

Újabb ezer feliratkozóval növelte, immár 229 ezresre a táborát Toroczkai László a YouTube videómegosztón. A második Magyar Péter még ugyan csaknem ötvenezerrel le van maradva, de ő decemberben is tízezer új feliratkozót szerzett, ezzel 181 ezer ember követi csatornáját a platformon. Még néhány hónap és szoros verseny alakulhat ki az első helyért vívott csatában. A többi pártelnök ugyanis még a százezret sem közelíti meg. Orbán Viktor és csapata láthatóan erre a platformra fordítja a legkevesebb energiát, így is harmadik a kormányfő 62 ezres táborral.

Vona Gábor és Márki-Zay Péter rendszeresen itt kommunikál szimpatizánsaival, ők kicsit tudták is növelni követőik számát. Gyurcsány Ferencé pedig hibahatáron belül változott csak.

Ez a kutyák éve volt

Bár az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest jelentős változások történtek a Lájkok Ligája felállásában, valamint szereplői között is – 2024-ben több új pártelnök és formáció is színre lépett –, az év nyertese – a tavasszal berobbant Magyar Péter mellett – egyértelműen Kovács Gergely, az MKKP társelnöke. Ő az, aki már tavaly is a listán szerepelt, és ő volt az, aki ahhoz képest a legnagyobb mértékben tudta növelni táborát százalékos arányban, ahogy már említettük, több mint duplájára. Ennek jelentős részét pedig ősszel, azaz polgármesteri munkájának megkezdése óta tudta elérni.

(Borítókép: Németh Emília / Index)