Menczer Tamás: Brüsszel Péterhez képest maga Gyurcsány Ferenc is egy igazmondó juhász

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy markáns véleményt fogalmazott meg Facebook-videójában, amely az év első napján látott napvilágot.

Az újévi beszédében a Tisza Párt elnökét „Brüsszel Péter” néven emlegeti. A videóban elmondta, hogy célja ezúttal sem más, mint leleplezni a „hazugságokat”, amelyeket szerinte ellenfele rendre elkövet.

Menczer több ponton támadta Magyar Pétert, akit szerinte elsősorban saját érdekei vezérelnek, és akinek politikai cselekedeteit képmutatás jellemzi. Állítása szerint Magyar Péter hazugságaiban túlszárnyalta még Gyurcsány Ferencet is – ami szerinte nem kis „teljesítmény”. „Brüsszel Péterhez képest maga Gyurcsány Ferenc is egy igazmondó juhász.”



A legnagyobb hazugság az, hogy neki az emberek fontosak. A valóság ezzel szemben az, hogy neki csak két ember fontos, de az a kettő nagyon önmaga és saját maga

– fogalmazott.

Az egyik legsúlyosabb vád Menczer Tamás részéről az volt, hogy Magyar Péter családját is „feláldozza” politikai céljai érdekében. Felháborodását fejezte ki azért is, amiért Magyar Péter titokban felvételeket készített feleségéről, és állítólag később manipulálta a helyzetet. „Milyen beteg lélek kell ahhoz, hogy titokban rögzítsd azt, akivel évtizedeken át éltél együtt?” – tette fel a kérdést Menczer, aki szerint a Tisza Párt elnökének magatartása e téren is határtalanul cinikus és elfogadhatatlan.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kitért arra, hogy Magyar Péter politikai tevékenysége alatt többször is szembement ígéreteivel. Példaként említette, hogy korábban kijelentette, nem kíván európai parlamenti képviselő lenni, majd mégis elfogadta ezt a pozíciót, szerinte a magas javadalmazás miatt. Hasonlóan éles kritikával illette Magyar Péter szerepét a migráció kérdésében, amelyben Menczer szerint az ellenzéki politikus nem Magyarország érdekeit képviseli, hanem „Brüsszel parancsait hajtja végre”.

Menczer Tamás videójában végül egy személyes üzenetet is küldött politikai ellenfelének, amelyben a Megtalállak még című slágert ajánlotta neki „nagy szeretettel”. Az államtitkár egyúttal megígérte, hogy az új évben is folytatja Magyar Péter szerinte valótlan állításainak cáfolatát.