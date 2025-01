Új, váratlan helyre költözhet az Országgyűlés

Az Országház teljes rekonstrukciója alatt korszerűsítik a közműveket, a fűtésrendszert, és bővítik a turisztikai funkciókat, miközben az örökségvédelemre is kiemelt figyelmet fordítanak. Az átmeneti időszakban az Országgyűlés az Agrárminisztérium épületében működhet majd.

A Magyar Közlönyben megjelent a kormány legfrissebb határozata, amely részletes tervet mutat be az Országház belső rekonstrukciójára és modernizációjára. Az ország egyik legfontosabb műemlékének teljes felújítása nemcsak az épülethasználat korszerűsítését, hanem az idegenforgalom és a kulturális örökség fenntartását is szolgálja.

A határozat szerint az Országház épületében teljes körű cserére kerülnek a vízvezeték-, csatorna-, valamint az erős- és gyengeáramú rendszerek. Modernizáció alá esik a fűtés, hűtés és szellőztetés, ami a megújuló energiaforrások alkalmazására is lehetőséget biztosít, miközben a fosszilis energia használatát is megtartják. Az épületen belüli nyílászárók felújítására és az üzemi bejárat modernizációjára is sor kerül.

A fejlesztések a tűzvédelmi rendszer korszerűsítését is tartalmazzák, valamint a friss levegő-utánpótlás új megoldásának kialakítását. Az épület turisztikai funkcióinak kibővítése és a jelenleg kiállított műtárgyak, így a Szent Korona és a koronázási ékszerek további látogathatósága is kiemelt prioritást élvez.

Ideiglenes elhelyezés

A rekonstrukció idejére a kormány kijelölte az Országgyűlés átmeneti helyszínét: az Agrárminisztérium épületét. Az 1880-as években eredetileg is minisztériumnak tervezett épületen jelenleg is átfogó átépítés zajlik. A határozat kimondja, hogy az ideiglenes működés semmilyen állandó funkcióval összeegyeztethetetlen átalakítást nem eredményezhet.

Fontos eleme a projektnek, hogy Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményét véglegesen az Agrárminisztérium épületében helyezik el.

Az alkotás szabadon látogatható marad, az épület minisztériumi funkciói zavartalanul folytatódhatnak.

Az Országház felújításánál az örökségvédelem kulcsszerepet kap. A projekt tartalmazza a műemléki értékleltár elkészítését, az építéstörténeti dokumentációt, valamint az azbeszttartalmú tetőfedés cseréjének vizsgálatát is. Az energiahatékonyságot szolgáló megoldások, a fenntartható anyaghasználat és a modern technológiák alkalmazása is középpontban áll.

A beruházás második szakaszát Lázár János építési és közlekedési miniszter vezeti. Az ehhez szükséges forrásokat a 2025–26-os költségvetésből biztosítják összesen 5 milliárd forint értékben. A kormány kiemelten kezeli a tervezési program kidolgozását, amelyben a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. játszik kulcsszerepet.