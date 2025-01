Bár korábban cáfolták, februártól mégis fizetni kell a személyi igazolvány és az útlevél kiállításáért

Tíz nappal ezelőtt még arról tájékoztatott a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy a legtöbb esetben ingyenes marad a személyi igazolvány kiállítása, a szilveszter éjjelén kiadott Magyar Közlöny már ennek ellenkezőjét állítja. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője által jegyzett rendelet szerint az okmányokért 7700 forintot kell majd fizetni, de az útlevelekért, a lakcímkártyákért és ezek postai úton történő kézbesítéséért is díjakat számolnak fel.

Bár a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) leszögezte, hogy a legtöbb esetben ingyenes marad a személyi igazolvány, csak akkor kell érte fizetni, ha az okmányt a lejárati idő előtt cserélnünk kell, a szilveszter éjjelén kiadott Magyar Közlöny szerint viszont ez nincs így. Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter aláírásával ugyanis kijött a rendelet, mely szerint

az állandó személyazonosító okmány kiállításának díja 7700 forint lesz február 1-jétől,

míg az ideiglenes személyazonosító okmány 3100 forint, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pedig 3700 forintba kerül majd.

Ezeken kívül a felsorolásban szerepel még, hogy a magánútlevél, második magánútlevél kiállításáért 17 000 forintot kell majd fizetnünk (12. életévét be nem töltött személy esetében ez 8500 forintra módosul). Emellett még a postai ajánlott kézbesítés díját is átterhelik a polgárokra, amely 2000 forint lesz okmányonként, ezt viszont elengedik abban az esetben, ha a csere oka gyártáshiba, tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy az igazolvány tárolóelemének nem működése.

A rendeletben azt is kikötötték, hogy a megfizetett díjak a Miniszterelnöki Kabinetiroda bevételeinek számítanak majd, amelyeket készpénzzel és kártyával is ki lehet egyenlíteni, kivéve a diplomata útlevél és a külügyi szolgálati útlevél esetében, ahol ez a díj átutalással is kiegyenlíthető.