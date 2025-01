Több mint száz szarvas kaptak lencsevégre Zalalövőnél

Több mint száz szarvast vettek videóra az év utolsó napjaiban Zala vármegyében. A hatalmas agancsosok vonulását Zalalövőnél kapta lencsevégre egy helyi férfi.

Kövesi Csaba a Zala vármegyei hírportál kérdésére elmondta, hogy többször látott már szarvasvonulást az utakon, többek között Sopron, és Nagykapor irányában is.

Nagyon kedveljük ezt az állatot, jó magam is természetbarát vagyok, nem tudnám lelőni őket, ezért nem is lettem vadász. Gyönyörű őz és szarvasállomány van a Göcsejben, az Őrségben, szerencsére többször megpillanthatjuk őket. Szerencsém volt, hogy most videóra vehettem a téli vonulást