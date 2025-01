Magyarország több településén áramszünettel indult az év, valahol fűteni sem tudnak

Január 2-ára virradóra több település is áram nélkül maradt Csongrád-Csanád Vármegyében. A polgármesterek bejelentették a hibát a szolgáltatónak.

Január 2-án hajnalban Nagyér egy részén, Ambrózfalván, Csanádalbertin, Pitvaros egy részén és Óföldeákon is megszűnt az áramellátás – írja a Delmagyar.hu. „Magam is arra ébredtem, már hajnali 2-3 óra között, hogy hol van áram, hol nincs. Ezt úgy vettem észre, hogy a vezeték nélküli kapucsengőm és a robotporszívóm 2-3 percenként bekapcsoltak. A településen mások is észlelték, hogy az elektromos berendezéseik kissé megbolondultak, ami nem tesz jót a gépeknek” – árulta el a lapnak Nagy Szabolcs, Ambrózfalva polgármestere. A településen hajnal fél 5 körül teljesen megszűnt az áramszolgáltatás.

Bejelentettük a hibát, amin már úgy tudjuk, dolgoznak is. Mivel több falut is érint a probléma, reméljük, néhány órán belül elhárítják a hibát

– hangsúlyozta a polgármester.

Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere arról beszélt a Délmagyarnak, hogy a településen – egy óra kivételével –, fél 5 óta nincs áram. „Nálunk az a gond, hogy sokaknál keringető szivattyúval működik a kazánfűtés, amihez áram szükséges, úgyhogy több lakásban most fűtés sincs. Nálunk, az önkormányzatnál például biomassza-fűtés van. Amikor visszajött az áram, gyorsan begyújtottunk, utána, amikor ismét elment, akkor lefojtottuk a kazánt, mert a keringető szivattyú nélkül szétdurrant volna a kazán” – hívta fel a figyelmet a fűtési nehézségekre Csjernyik Zoltán.

A lap a hiba okáról és a szolgáltatás helyreállításának várható időpontjáról érdeklődött a szolgáltatónál, választ egyelőre nem kaptak.