Újra dolgozik a taxis, akinek az autójával halálos balesetet okoztak az Árpád hídon

Tavaly júliusban Ábrahám Györgyi taxisofőr életét gyökeresen megváltoztatta egy az egész országot megrázó tragikus baleset: egy férfi ellopta a taxiját, majd az Árpád hídon a forgalommal szemben haladva frontálisan ütközött, a saját és két másik ember halálát okozva. Most, közel fél évvel a tragédia után, Györgyi újra taxizik, de a szörnyű események hatására sokkal óvatosabb és felkészültebb lett, lelkileg pedig továbbra is megviselik az akkor történtek.

Az elmúlt év egyik legmegrázóbb esete volt, amikor júliusban három ember halálát okozta egy férfi, aki egy lopott taxival, a forgalommal szemben hajtott az Árpád hídon.

Az esettel kapcsolatban akkor a BFRK elárulta: a harmadik kerületben, a Tavasz utcában parkolt az a taxi, amellyel a balesetet okozták. Amíg a sofőr cigarettázott, addig a férfi bepattant az autóba, akivel a taxi női sofőrje dulakodni kezdett, de az végül becsukta az ajtót, és elhajtott. Az Árpád híd lehajtójánál ment fel a hídra, ekkor történt az első baleset, amelyben egy szürke autóval ütközött. Az ütközésben senki nem sérült meg, csupán anyagi kár keletkezett. A lopott taxi ezt követően a hídon egy Suzukival és egy másik taxival ütközött, amelyben a balesetet okozó férfi, a Suzuki sofőrje és annak utasa is meghalt.

Az eltulajdonított taxi tulajdonosa, Ábrahám Györgyi az esetet követően elárulta, már 18 éve taxizik, de elmondása szerint ilyesmi még sohasem történt se vele, se ismerőseivel, ráadásul a balesetben felismerhetetlenségik tört autója miatt nemcsak a munkája került veszélybe, de annak hiánya önkéntes munkáját is ellehetetleníti. Ábrahám Györgyi szabadidejében vidékre járt kutyákat menteni, majd orvosi ellátást és befogadót keresni számukra. Ő azonban a történtek ellenére sem adta fel.

A taxis ugyanis közel fél évvel a tragikus estét követően immáron újra taxizik, ám az akkor történtek miatt mára sokkal óvatosabb, és határozottan megválogatja azt, hogy milyen kuncsaftokat enged beszállni az autójába.

Október óta dolgozom újra egy kölcsönautóval, amit a cég vezetője biztosít nekem egy évig. A munkám és az emberek szeretete nem változott, ezért is nagy öröm számomra, hogy visszatérhettem. Az elején voltak bennem furcsa érzések, a bulinegyedből például próbáltam minél gyorsabban eljönni, ha éppen oda kérték a fuvart

– árulta el a Blikknek a nő, aki azóta sem ittas, sem kábítószer hatása alatt álló személyt nem vesz fel, ráadásul autóját egészen addig zárva tartja, amíg a taxit hívó személy nem áll ott az ajtónál.

A taxisofőr emellett önvédelmi fegyvert is beszerzett, ám egyelőre szerencsére egyszer sem kellett használnia azt, ráadásul idáig mindössze egy olyan eset volt, hogy kénytelen volt visszautasítani az utasát. „Bár csaknem húsz éve taxizom, eddig soha nem tartottam magamnál semmiféle önvédelmi eszközt, de most már a ruházatomban és a kocsiban is vannak elrejtve különböző tárgyak, hogy még egyszer ne fordulhasson elő az, ami velem történt.

Továbbra is csak éjszaka dolgozom, de már mindig zárt ajtókkal érkezem az utasokhoz, egyszer pedig előfordult, hogy egy láthatóan kába, erőszakos fiatalember közeledett felém, akinek a zsebében ott volt egy kés, ezért őt a biztonságom érdekében nem vittem el”



– tette hozzá Ábrahám Györgyi, aki a mai napig kísértenek a történtek, félelmet és keserűséget érez a környéken járva, ahol tavaly júliusban eltulajdonították az autóját.