Drasztikusan csökken a dohányboltok száma, több száz településen nincs dohánytermék

Soha nem volt még ilyen alacsony a dohányboltok száma Magyarországon a 2013-as ágazati átalakítás óta. Az elmúlt években jelentősen csökkent a trafikok száma, miközben egyre több településen nincs lehetőség dohánytermékek vásárlására – 2024 végére már 675 község maradt trafik nélkül. A jelenség mögött demográfiai és gazdasági okok is állhatnak, ugyanakkor a hevítéses dohánytermékek piaca továbbra is növekszik.

A dohány-kiskereskedelmi szektor átszervezése 2013-ban kezdődött, azóta nem tapasztalták olyan alacsony számát a trafikoknak, mint most. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon jelentős mértékben csökkent a dohányboltok száma, miközben egyre több településen nem működik ilyen típusú üzlet – derül ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) nyilvántartásából, szúrta ki a 24.hu.

Jelenleg dohánytermékeket kizárólag koncessziós engedéllyel vagy külön kijelöléssel lehet árusítani. A koncessziós jogosultságot 2013-ban osztották ki, míg a kijelöléssel működő trafikosok engedélyei bármikor indoklás nélkül visszavonhatók.

Az SZTFH december 16-i statisztikái szerint az országban 5051 trafik rendelkezik koncessziós engedéllyel, míg további 644 üzlet külön kijelölés alapján üzemel. Ez összesen 5695 dohányboltot jelent, ami

az ágazat 2013-as átalakítása óta a legalacsonyabb szám.

Összehasonlításképpen, a rendszer bevezetésekor 5972 trafik nyitott meg, 2014-re pedig ez a szám 6355-re emelkedett. Ehhez képest ma már 660-nal kevesebb helyen lehet dohányterméket vásárolni hazánkban.

Az éves összehasonlítás is jelentős csökkenést mutat: 2023 novemberében még 5797 trafik működött, ami azt jelenti, hogy mindössze egy év alatt is több mint száz üzlet szűnt meg.

Miközben csökken a dohányboltok száma, egyre nő azoknak a községeknek a száma, ahol már egyáltalán nem lehet dohánytermékeket kapni. 2022-ben ez a probléma még 554 települést érintett, 2023 végére ez a szám azonban már 603-ra nőtt,

a tavalyi év végére pedig összes 675 olyan település volt az országban, ahol egyáltalán nem működött trafik.

Az érintett települések mindegyike község, ahol a demográfiai helyzet és a gazdasági tényezők egyaránt szerepet játszhatnak a boltok megszűnésében – az érintett települések listája ide kattintva olvasható. Az elnéptelenedő falvakban a csökkenő lakosságszám miatt a legtöbb esetben már nem éri meg üzemeltetni a trafikokat, még akkor sem, ha a korábbi gyakorlathoz híven vendéglátóhelyeken, italboltokban, vagy kocsmákban működnének.

Az üzletek számának csökkenésére több tényező is magyarázatot adhat. Az elnéptelenedő települések mellett az is befolyásoló tényező lehet, hogy egyes helyeken több trafik is túl közel működött egymáshoz, ami gazdaságtalanná tette fenntartásukat. Emellett a dohányzásról való leszokás is hatással lehet a kereslet csökkenésére, bár ezzel párhuzamosan a hevítéses dohánytermékek piaca továbbra is növekszik.