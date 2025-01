Olyan romos a Gubacsi híd, hogy még a vonatok is csak öttel mehetnek át rajta

Egyre sürgetőbbnek tűnik, hogy megvalósuljon a magyar kormány 2023-as ígérete, hogy a jelenlegi rossz állapotú Gubacsi vasúti híd helyett újat építsenek, ugyanis mára a vonatok már csak 5 kilométer per órával tudnak araszolni a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő hídon, valamint sebességmérőket is ki kellett helyezni tájékoztatásul.

Mérik a sebességet a Gubacsi híd északi és déli oldalán, hogy a mozdonyvezetők pontosan tudják a vonat sebességét – közölte az Indóház Online.

Minderre azért van szükség mert olyan rossz állapotban van a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő híd, hogy azon a szakaszon, ahol a legnagyobb megengedett sebesség 40 kilométer per óra lenne, most mindössze 5 kilométer per órás sebességgel lehet haladni.

A híroldal szerint a vasúttársaságok már a saját mozdonyaikra is raktak pontosabb sebességmérőket, a híd szélére helyezett traffipaxok pedig a gyalogosoknak és autósoknak adnak visszajelzést.

Lázár János még 2023 őszén jelentette be, hogy a jelenlegi rossz állapotú Gubacsi vasúti híd helyett újat építenének a Soroksári-Duna-ág fölött, a jelenlegi hídtól 15 méternyire északra. A híd és a Corvin úti csomópont közötti vasúti pályát kétvágányú vágányhálózattá építenék ki. Így „lehetővé válik nagyobb tömegű katonai rakományok vasúton való eljuttatása a Csepeli Szabadkikötőbe”.