Jégtömbök zuhantak az autók közé a Megyeri hídról

Autók közé zuhant jégtömbök borzolták a Megyeri hídon közlekedő autósok kedélyét. Egy sofőr fedélzeti kamerája rögzítette a nem mindennapi esetet. A felvételen az is látszik, amint épp az ő autója felé is közelít egy hatalmas jégdarab, ami elmondása szerint el is találta, mégpedig úgy, hogy az autójában kár keletkezett. A videón az is látszik, hogy a fénytáblán nem jelezték előre a veszélyt.