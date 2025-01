Nyomkövető nélkül járkál Csepelen az anyja megölésével gyanúsított nyugdíjas óvónő

A gyanú szerint az 58 éves nő szilveszter napján végzett anyjával közös házukban, a gyilkosságot maga jelentette be a rendőrségnek, akik a helyszínen őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt. A bíróság később büntetlen előéletére hivatkozva nem tartotta indokoltnak az őrizetbe vételt a tárgyalásig, amely során tettéért 5-15 év közötti szabadságvesztésre ítélhetik.

Mint megírtuk, a Budai Központi Kerületi Bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezték a nőt csütörtökön. A Fővárosi Törvényszék közleményében ismertette, hogy a gyanúsított 58 éves nő büntetlen előéletű, három diplomát szerzett, nyugdíjba vonulásáig aktívan dolgozott, 1987 óta a bejelentett lakcímeként szereplő, fele részben a saját tulajdonában lévő ingatlanban él. A ház másik tulajdonosa édesanyja, akivel saját bevallása szerint régóta konfliktusos a viszonya.

A bíróság indulati cselekménynek tekintette tettét és úgy ítélte meg, hogy a gyanúsított esetében a szökés veszélye nem olyan jelentős mértékű, hogy az a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a letartóztatást indokolná, így szabadlábon védekezhet a tárgyalásig, ahol 5-15 évig börtönbüntetést róhatnak ki rá. Feltételként szabták ki, hogy Budapest határain belül kell maradnia, és hétfőnként jelentkeznie kell a XXI. kerületi bíróságon. Enyhítő körülménynek vették azt is, hogy maga jelentette be a gyilkosságot, a letartóztatás elől nem menekült el. Az egykori óvónő vallomása szerint anyján kívül társadalmi kapcsolatai nem voltak.

A Blikk most lencsevégre kapta a pénteken Csepelen sétáló gyanúsítottat, mint írják, nyomkövetőt sem kell viselnie. Az is kiderült, hogy szilveszter délután az anyjával vitába keveredett, dühében sodrófával, majd késsel támadt rá, aki ezt követően belehalt sérüléseibe. A lap megjegyzi, hogy a gyilkosság ugyanabban az utcában történt, ahol Zámbó Jimmy kezében elsült a fegyvere 24 évvel ezelőtt, a két haáz között pedig alig száz méter van.

Az anyja megölésével gyanúsított nő épp a közeli kisboltba igyekezett, bár ő nem volt hajlandó nyilatkozni, de szomszédai megdöbbentek, hogy máris hazaengedték a rendőrök. Azt is elárulták, hogy nagynénjével sem állt szóba, aki csütörtökön ételt vitt neki. K. Éva a hatóságnak azt mondta, hogy megbánta a gyilkosságot. Negyven évig óvónőként dolgozott, tavaly ment nyugdíjba, férje, gyereke nem volt édesapja 15 éve elhunyt. A környéken élők a lapnak úgy fogalmaztak, azt hitték, hogy a két nő között jó a kapcsolat, nem hallották őket veszekedni, piacra és bevásárolni is együtt jártak, zárkózottan éltek, nem látták őket más társaságban. Az utcában lakók azt is elmondták, a nyolcvanas éveiben járó Marika néni néha zavarodottan viselkedett, feltételezték, hogy demenciában szenved.