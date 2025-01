Havas eső és ónos szitálás miatt jégpáncéllá válthatnak az utak

Pénteken északnyugat felől csökken a felhőzet, majd délután egyre többfelé kisüt a nap. Az északi részeken lesznek felhősebb tájak, valamint a déli határvidéken estig borult marad az ég – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hajnalban mínusz 2 fokig hűlhet le a levegő, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 4 fok körül alakul.

A reggeli órákban a déli vidékeken ónos szitálás, kisebb eső, havas eső és havazás is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz.

Kritériumok szerinti veszélyes időjárási esemény nem várható. A Hungaromet figyelmeztetése szerint az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, a főváros és a Fertő-tó tágabb térségében korlátozottak maradhatnak a látási viszonyok. Ezeken a tájakon ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat.

A tartósan ködös tájakon, az Északi-középhegység, valamint a főváros, illetve az Észak-Alföld térségében, esetleg északnyugaton szintén átmeneti ónos eső várható.

Borsod északi, északkeleti felén végig havazás lehet a fő csapadékforma, arrafelé vékony lepel, akár 3 centiméteres hóréteg is összegyűlhet péntek reggelig. Az ország más részein síkvidéken nem valószínű, hogy megmaradó a hó.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés alapján az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg a legjobban. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, görcsös ízületi fájdalom és migrén jelentkezhet.

Ónos eső és havazás is érkezik a hétvégére

Szombaton délnyugaton a köd néhol makacsabbul tarthatja magát, de az ország legnagyobb részén napos idő várható, majd délután fátyolfelhőzet vonul fel nyugatról, azonban számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható.

Vasárnap egy melegfront hatására megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt az északi, északkeleti tájakon csapadék is előfordulhat. Az eső mellett havas eső, hó is valószínű, de néhol átmeneti ónos eső sem zárható ki. A déli szél sokfelé megélénkül, főként a Dunántúlon meg is erősödik. Reggelre többnyire mínusz 7 és mínusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délután mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet.

