Két új fejlesztés is kezdődhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Új térvilágítás épül és megújul a repülőgépek által használt G gurulóút egy szakasza is a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A munkálatok elvégzésére az ajánlatokat február 11-ig nyújthatják be a cégek.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. a G gurulóút megújításának kivitelezésére kérte a cégek ajánlatait 2024 utolsó napjaiban – számolt be a Magyar Építők.

A kiírás szerint a teljeskörű felújítási munkálatokat a G gurulóút R110-R117 állóhelyek mögötti szakaszán, a TWY A1–TWY B1 csomópont, illetve B1 „csonk” burkolatán kell elvégezni, ami azt jelenti, hogy a megbízást elnyerő cég szakembereinek teljesen el kell majd bontaniuk a kijelölt terület jelenlegi aszfalt burkolatát.

Az új bazaltbeton burkolat 17 ezer négyzetméteren épül majd,

és rendkívüli teherbírással rendelkezik a hagyományos aszfalt vagy betonburkolathoz képest. A bazaltbeton többek között ellenáll a jégtelenítéshez használt karbamid oldatnak is.

Az útfelújítás mellett új térvilágítás is segíti majd a reptér biztonságos működését. Emellett a feladatok között szerepel egy 260 méter hosszú rácsos folyóka kialakítása és mintegy 900 méter hosszú csapadékcsatorna megépítése is. A fénytechnikai alépítmények telepítési munkálatainak része a közel 4380 méter hosszú védcső beépítése és több mint 2 kilométer primer kábel telepítése. A megbízó ugyanakkor a kivitelező további feladatai közé sorolta a légijárművek vizuális navigációs támogatását biztosító rendszer kiépítését is.

A munkálatok elvégzésére az ajánlatokat február 11-ig lehet benyújtani.