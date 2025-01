Hétfőtől az MVM szó nélkül kikapcsolhatja a gázt és az áramot

A november 29-én bevezetett kikapcsolási moratórium január 6-ával véget ér, így az MVM már kikapcsolhatja az áram- és gázszolgáltatást azoknál az ügyfeleknél, akik nem tettek eleget fizetési kötelezettségeiknek, és tartozást halmoztak fel a szolgáltatóval szemben. Az öthetes védettség a szociálisan rászorultakra és a fogyatékkal élőkre is vonatkozott.

Az elmúlt évekhez hasonlón az MVM a 2024/2025-ös szezonban is kikapcsolási moratóriumot vezetett be 2024. november 29. és 2025. január 5. között, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban akkor sem kapcsolták ki az áramot az ügyfeleknél, ha azoknál éppen tartozásuk miatt esetleg jogszerűen megtehették volna. Január 6-án azonban lejár a moratórium, tehát a szolgáltató szó nélkül, bármikor megvonhatja az áramot – számolt be a hovege.hu.

A moratórium a 60 napon túli tartozással rendelkezőket és a védendő fogyasztókat, azaz a szociálisan rászorulókat és a fogyatékkal élőket védte. Ahhoz, hogy valakinél kikapcsolják az áram- és gázszolgáltatást, az alábbi feltételek együttes fennállása szükséges:

A felhasználó 60 napon túl nem tett eleget fizetési kötelezettségének.

Nem volt eredményes a fogyasztó részéről kezdeményezett egyeztetés a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről.

A szolgáltató a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről legalább kétszer írásban értesítette a fogyasztót.

A szolgáltató felhívta a fogyasztó figyelmét a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekre, valamint villamosenergia- és földgázszolgáltatás esetében az előrefizetős mérő felszerelésének lehetőségére.

Fontos még, hogy amennyiben a felhasználó a számlán feltüntetett időpontig nem rendezi a számláját, másnaptól a félév első napján érvényes jegybanki alapkamat mértékével emelkedik a fizetendő összeg, késedelmi fizetés esetén pedig értesítést küld a szolgáltató, aminek a díját (még e-mail esetén is) az ügyfélnek számlázzák ki. Ezután érkezik a felszólító levél a tartozás összegével, amelynek befizetésére 60 napja van a címzettnek, ha pedig nem teljesíti, akkor kikapcsolják az áramot.

A ki- és visszakapcsolási díjak jelentősek, az E-on 40 ezer forintot számol fel az áram esetén, viszont ez csak a kapcsolási díj, ehhez még továbbra is hozzájön a felhalmozott tartozás, a hátralék, a késedelmi és felszólítási díjak is.

Tartozás esetén mielőbb érdemes egyeztetni a szolgáltatóval, ahol halasztást (30 napra) és átütemezést, esetleg részletfizetést is lehet kérelmezni évente egyszer. Amennyiben sikerül megállapodni, de a feltételeket nem tudja a fogyasztó betartani, azonnal kikapcsolhatja az áramot a szolgáltató, és a tartozást újra egy összegben követelheti, valamint végrehajtást is indíthat.