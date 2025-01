Több ünnepi csodáról számolt be az OMSZ

Egy idős férfi december 24-én esett össze az utcán, a bejelentők és a mentőszolgálat gyors cselekvésének köszönhetően családja legutóbb is vele tölthette az ünnepeket. Az esetről az Országos Mentőszolgálat nemrégiben számolt be Facebook-oldalán. Egy másik férfit Sopronban szilveszter napján sikerült szabadnapos kollégáiknak megmenteni.

Járókelők értesítették a mentőszolgálatot, mikor december 24-én a reggeli órákban egy 60 év körüli férfi hirtelen összeesett az utcán. A mentésirányító rögtön több egységet riasztott a helyszínre, miközben légzésvizsgálatra instruálta a bátor szemtanúkat, de a beteg ekkor már nem lélegzett.

A segélyhívók a diszpécser utasításai szerint az újraélesztést azonnal megkezdték, egy arra járó rendőrautó járőrei is felfigyeltek az esetre, és csatlakoztak az életmentéshez.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint, bajtársaik perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett. A férfit végül mentősök stabil állapotban szállíthatták kórházba – számolt be az OMSZ Facebook-oldalán az esetről, megköszönve minden az életmentésben résztvevő munkáját, mielőbbi felépülést kívánva a segítségre szoruló férfinak.

Karácsonykor rengeteg munkája volt a mentőszolgálatnak, közlésük szerint december 24-26 között több mint tízezer esethez riasztották őket, a hívások egyharmada a fővárosból és Pest vármegyéből érkezett. Különféle rosszullétek mellett szén-monoxid-mérgezés, közlekedési baleset és tűzeset miatt kértek segítséget. Tájékoztatásuk szerint év utolsó napjaiban is tovább nőtt az OMSZ leterheltsége, a mentőfeladatok napi száma 4 ezer fölé emelkedett.

Az ünnepek alatti időszakban több más sikeres esetről is hírt adtak: szilveszter éjszakáján bajtársaik két szülést is sikeresen levezettek. Arról is beszámoltak, hogy év végén újabb életmentés történt.

Debreceni mentőápoló kollégájuk szilveszterezni utazott testvéréhez Sopronba, mikor az ablakból felfigyelt egy buszmegállóban fekvő, életjeleket nem mutató férfira, lerohant hozzá és azonnal megkezdte a mellkaskompressziót, egy szabadnapos soproni mentőápoló szintén csatlakozott az életmentéshez, majd a kiérkező rohamkocsi folytatta az újraélesztést, és végül stabil állapotban szállították kórházba a férfit.