Ellopták Till Tamás sírjáról a plüssállatot, amit a szülei helyeztek oda

„Sajnos a temetése óta ellopták azt a plüsst, amit a sírjára raktunk, a tolvajok miatt ezért most már nem tettünk oda neki ajándékot. A szobájába viszont most karácsonykor is elhelyeztünk neki egy angyalkát” – mondta Till Tamás édesapja azzal kapcsolatban, hogy az ünnepekkor különösen felerősödik a fiuk hiánya.