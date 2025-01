Vízkereszt alkalmából megszentelték a Karmelita kolostort

Vízkereszt alkalmából, január hatodikán, keresztény szokás szerint házszentelést tartottak a Karmelitában. A miniszterelnök hivatalának otthont adó Karmelita kolostorban ezúttal Makláry Ákos görögkatolikus pap, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke végezte el a szertartást, akit asszisztenciája kísért.

Az eseményről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes számolt be a közösségi oldalán, amelyről egy galériát is megosztott.

Isten segítségével kezdjük az új évet. Házszentelés a Karmelitában

– írta a vízkereszti alkalomról.

A fényképen látható szemöldökfára krétával írt 20 C + M + B + 25 feliratból a 20 és 25 az évszámot jelöli, a CMB pedig a Christus Mansionem Benedicat latin szöveg rövidítése, amelynek jelentése: Krisztus áldja meg e házat.

A házszentelésnek már több éves hagyománya van a Karmelitában, korábban kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is Bese Gergő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. A római katolikus papot azonban Bábel Balázs érsek 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, miután a plébános melegpornóbotrányba keveredett. A NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. A plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is, ahol „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszéltek az ügyről.