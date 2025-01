Magyar Péterben több kérdés is felvetődött Orbán Viktor indiai útjával kapcsolatban

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a feleségével, valamint két kisebb lányával Indiába utazott. Magyar Péter hétfőn arra kérte a kormányfőt, hogy az úttal összefüggésben válaszoljon az alábbi kérdésekre:

„Miért posztolta december végén az irodájából, hogy a meló sosem ér véget, miközben több hetes indiai luxusutazásra ment?”

„Miért titkolta el az utazást, hasonlóan Medgyessy Péter 2003-as kubai utazásához? Medgyessy esetében erősen kifogásolta a Fidesz a titkolózást és a luxust. Érte önt is hasonló kritika a saját pártja részéről?”

„Miért hagyja el a parancsnoki hidat több hétre a magyar miniszterelnök háborús veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend idején, egy éven belül sokadszor?”

„Mennyibe kerül a magyar adófizetőknek az ön újabb többhetes luxusmagánprogramja? Mennyibe kerül a biztonsági és egyéb kíséretének az utaztatása és elszállásolása? Nem érzi pofátlanságnak, hogy az önök által okozott megélhetési válság közepén ön helyett több tízmillió forintot a magyar adófizetők fizetnek ki?”

„Állami fenntartású repülővel utaztak Indiába?”

„Önnek azt jelenti a repülőrajt, hogy a karácsonyi szünetre még ráhúz egy több hetes ázsiai kiruccanást?”

„Az ön nyaralása miatt 4 hétig nem tartanak kormányülést? Ennyire nincs Magyarországon megoldandó probléma? Ki helyettesíti a távolléte idején?”

„Hallotta, hogy mióta kiruccant Maugli földjére, már másodszor emelkedik a benzin ára, és vannak olyan élelmiszerek, amelyeknek január 1-től újabb 30%-kal emelkedett az ára, miközben önök 3,2 %-kal emelték a nyugdíjakat?”

Orbán Viktor: A külügyminiszterrel napi egyeztetésben vagyunk

Orbán Viktor az utazással kapcsolatban a Blikknek elárulta: „Január elsején ért véget Magyarország EU-elnöksége. Másnap kivettem a szabadságom és tudtunk is indulni. Az EU-elnökség nagy menet volt, még nekem, sokat látott csatalónak is fel kellett kötni a gatyát. Itt Indiában sem pihenünk sokat, de azért jó kiszakadni az otthoni verkliből. Ha a külpolitikát nézzük, Trump hivatalba lépéséig most szélcsendesebb időszak van, utána beindul a nagyüzem.”

Olvasom, hogy mindenféle sületlenségeket hordanak össze. Így szokott ez lenni. Pedig semmi más nem történt, csak a miniszterelnök kivette a szabadságát

– kommentálta a kormányfő az út hazai fogadtatását.

Orbán Viktor a politikai ügyekről elárulta: „Január 17-én már a Kossuth rádióban kezdek. Az ünnepek között is sokat dolgoztunk, ki lett adva minden feladat. Két fontos területtel kell most foglalkozni: Trump közelgő beiktatása miatt a külpolitikával, a külügyminiszterrel napi egyeztetésben vagyunk most is. Meg kellett indítani az új gazdaságpolitika 21 pontját, ezt pedig Nagy Márton miniszter felügyeli. Mindkét terület a legjobb kezekben van.”

Az interjúból az is kiderült, hogy a miniszterelnök a feleségével, valamint két legkisebb lányukkal utazott Indiába, az utat Orbán Viktor fizette.