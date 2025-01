Orbán Viktor üzent Indiából: Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!

Orbán Viktor jelenleg feleségével és két lányával, valamint további öt fővel vakációzik Indiában. Az utazással kapcsolatban eddig sem a kormányfő, sem pedig sajtóirodája nem nyilatkozott, most azonban a miniszterelnök interjút adott a Blikknek. A lapnak elmondta, hogy mi okból esett Indiára a választásuk, és hogy mit szól az utazást ért támadásokhoz.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök és családja az indiai Kerala államban vakációzik. A hírt először Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő írta meg egy dél-indiai lapra hivatkozva, majd nem sokkal később a Gulyáságyú Média is kiszúrt egy vakációs fotót a miniszterelnökről, amint Kerala államban egy helyi minitaxi-vállalkozás tulajdonosával és annak tuktuksofőrjeivel pózol.

A fényképet a tuktukvállalkozás tulajdonosa, egy bizonyos Szalim Ibn Madzsíd osztotta meg a Facebook-oldalán, aki egy megindult szöveget is fűzött a bejegyzéshez, és megerősítette a korábban Hadházy Ákos által írtakat, vagyis hogy Orbán Viktor az ötcsillagos Fragrant Nature hotelben szállt meg.

Az utazásról eddig nem szólalt meg sem a kormányfő, sem pedig sajtóirodája, az Index Havasi Bertalantól, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjétől és Paczolay Máté külügyi szóvivőtől is érdeklődött, ám nem kaptunk választ, most azonban a miniszterelnök a Blikknek exkluzív interjút adott.

A lapnak a miniszterelnök elmondta, hogy két okból esett Indiára választásuk: a múlt és a jövő miatt.

Kocsínban – ahol épp most vagyok – halt meg Vasco da Gama, akit még az ifjúsági regényekből kedveltem meg. Az ő nyomába »eredtem«. Kedvenc felfedezőm, jelentősége legalább akkora, mint Kolumbuszé. Ennyit a múltról. A másik ok, amiért itt vagyunk, az a jövő. India gazdasága robbanásszerű fejlődés előtt áll

– mondta Orbán Viktor, aki azt is hozzáfűzte, hogy azért épp most utazott el, mert január elsején ért véget Magyarország EU-elnöksége, másodikán pedig már ki is vette a szabadságát, és elutaztak családjával a távoli országba.

A kormányfő megjegyezte, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépéséig szélcsendesebb időszak van, utána viszont beindul a „nagyüzem”.

Arra a kérdésre, hogy mit szól az utazást ért támadásokhoz, elmondta, hogy „mindenféle sületlenségeket hordanak össze”, de szerinte így szokott ez lenni, és – mint mondta – „semmi más nem történt, csak a miniszterelnök kivette a szabadságát”.

Azoknak, akik azt állítják, hogy egészségi okokból, gyógykezelés miatt utazott Indiába, a következőket üzeni:

Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Krishna Kumar, aki egy hagyományos indiai gyógyászattal foglalkozó intézet vezetője Magyarországon, azért utazott vele Indiába, mert ő az egyetlen indiai, akit ismer és tud magyarul.

Végül a kormányfő beszámolt arról, hogy az ünnepek között is sokat dolgoztak, főleg két fontos területtel kell most foglalkozni szerinte: Trump közelgő beiktatása miatt a külpolitikával, valamint meg kellett indítani az új gazdaságpolitika 21 pontját. Míg előbbivel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel egyeztet, az utóbbit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felügyeli.

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. június 5-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)