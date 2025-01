A CEU programigazgatója szerint Orbán Viktor idővel visszahozhatja Novák Katalint és Varga Juditot

Novák Katalin és Varga Judit is a kegyelmi ügy után távozott a közéletből. Novák Katalin jelenleg az XY Worldwide vezérigazgatójaként tevékenykedik, a volt államfő a demográfiával foglalkozó nonprofit szervezet társalapítója is. Varga Judit a közéletből történt távozását követően asztalosképzésre iratkozott be, a közelmúltban pedig kiderült, hogy a korábbi politikus egy informatikai cégnél vállalt munkát.

Szelényi Zsuzsa a Szabad Európának beszélt arról, ma már nagyon szokatlan, hogy egy kormánynak ne legyen női tagja, a Fidesz igyekszik is változtatni ezen, de a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója szerint a fideszes nők átveszik azt a másodhegedűs szerepet, amit Orbán Viktor szán nekik.

Szelényi Zsuzsa arra számít, hogy Novák Katalint és Varga Juditot – ahogy mindenkit, akibe „sokat invesztál a Fidesz” –, Orbán Viktor idővel visszahozza. A programigazgató példaként Szájer Józsefet említette, aki brüsszeli ügye és visszavonulása után – ha nem is a pártpolitikai térbe –, de a Szabad Európa Intézet igazgatójaként visszatért a magyar nyilvánosságba.

A CEU programigazgatója a Novák Katalint és Varga Juditot elsodró kegyelmi ügyről egyébként úgy vélekedett, az nem a semmiből jött elő, tizennégy év kormányzás után a Fidesz „strukturálisan is meggyengült”, és bár hatalmas erőforrásokkal rendelkeznek, ennek feltételei és felhasználási formái elkezdtek megváltozni, az európai prosperitásban és az uniós forrásokban is visszaesés következett be. Szelényi Zsuzsa ugyanakkor arról is beszélt, hogy Orbán Viktor hosszú karrierjének egyik titka épp az, hogy kritikus helyzetekben képes összetartani, valamint mobilizálni politikai közösségét, érzelmileg és mentálisan is gyorsan fel tud állni a vert helyzetekből.