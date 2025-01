A járványhelyzet nem kíméli Magyarországot, az új év kezdete óta sorra jelentik be a kórházak a kötelező maszkviselést, valamint több helyen látogatási tilalom is életbe lépett. Múlt csütörtökön a Semmelweis Egyetem, pénteken a győri és a váci kórház, hétfőn a Debreceni Egyetem, kedden pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház is a járványhelyzetre hivatkozva hozta meg szigorító döntéseit. Ezzel kapcsolatban az Index egy háziorvos véleményét is kikérte.