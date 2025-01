Előrehozott választás, Don és Consigliere, lemondás – így reagált az ellenzék az amerikai szankcióra

Mint arról beszámoltunk, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, annak „magyarországi korrupcióban való részvétele miatt”. Az intézkedés következtében zárolják Rogán Antal egyesült államokbeli vagyonát és minden olyan szervezetet, amely közvetve vagy közvetlenül, összességében több mint 50 százalékban a miniszter tulajdonában van.

David Pressman leköszönő budapesti amerikai nagykövet a hírrel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Rogán Antal minisztersége alatt visszaélt hatalmával, hogy magát, illetve a kormányzó párthoz lojálisakat gazdagítsa.

Az Egyesült Államok távozó kormányának bejelentésére már reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetője, majd nem sokkal később érkeztek az első ellenzéki reakciók is.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a Facebook-oldalán írta meg, hogy „ha a titokminiszter Rogán korrupt, akkor nemcsak neki, hanem a kormánynak is mennie kell. Most.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig az alábbiakkal kommentálta a hírt a közösségi médiában:

Rogán Antal mielőbbi büntetőjogi felelősségre vonása nem külföldi hatalmak feladata, hanem a magyar igazságszolgáltatás felelőssége. Ami késik, nem múlik

– jegyezte meg.

„Eddig is látszott, hogy a magyar állam nem működik, szétesnek a közszolgáltatások, és folyamatos politikai nyomás alatt áll a magyar igazságszolgáltatás. Az utóbbi években példátlanul rossz kormányzást és súlyos pusztítást láthattunk hazánkban” – írta Magyar Péter, majd hozzátette, hogy előrehozott választásokra van szükség, hogy „mielőbb lezárhassuk az Orbán–Gyurcsány–Rogán-korszakot”.

Hadházy Ákos: Ebben a bűnszervezetben Rogán csak a Consigliere

Tompos Márton, a Momentum elnöke kiemelte, hogy szerinte nem viselhetne tisztséget olyan ember, aki szankciós listán van.

„Rogán nemcsak a Fidesz kommunikációjáért, meg mondjuk a Magyar Turisztikai Ügynökségért, hanem a titkosszolgálatok felett álló NIK-ért is felelős. Most pedig képzeld el azt, hogy a katonai szövetségünk legerősebb tagja, aki egyébként az egyik legnagyobb befektető is az országban, azt mondja, hogy nemhogy nem bízik meg ebben az emberben, de egyenesen szankciók alá is helyezi” – kezdte Tompos Márton.

Keressük, hogy hogyan tudjuk kezdeményezni Rogán lemondását vagy felmentését. Írásbeli kérdés megy a miniszterelnöknek, illetve határozati javaslatot nyújtunk be, hogy olyan ember ne viselhessen kormányzati tisztséget, aki szankciós listán van

– zárta posztját Tompos Márton.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is hozzászólt a témához. Leírta, hogy kicsit későn jött rá az amerikai kormány, hogy valamit azért tenni kellene, és tart tőle, hogy a következő adminisztráció vissza is vonja majd ezt.

„Ugyanakkor, mivel ez nem csak utazási korlátozást jelent, hanem pénzügyi szankciókat, rendkívül kemény lépés is lehetne – ha nem csak egy emberre vonatkozna, hanem minden magyar kormányzati szereplőre és a velük együttműködő oligarchákra is. Tévedés lenne ugyanis azt hinni, hogy ebben a bűnszervezetben Rogán a Don. Ő csak a Consigliere…” – fejtette ki véleményét a képviselő.

A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke is reagált

Sas Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője és a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke is a Facebookon reagált. Mint leírta, számos ügyben kért és kapott is tájékoztatást a titkosszolgálatoktól az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága az elmúlt évben, és a 2025-öt is ezzel kezdik, hiszen a testület következő, rendes ülésén újabb aktuális témákat fognak napirendre venni.

A soron következő (jövő hétre tervezett) bizottsági ülésen tájékoztatást fogok kérni a szolgálatoktól – az aktuális nemzetbiztonsági kérdések között – arra az ügyre vonatkozóan is, amely a sajtóban megjelent, és érinti a polgári titkosszolgálatokat felügyelő minisztert

– tette hozzá.