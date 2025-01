Georg Spöttle bejelentette, hogy visszavonul

Az állami médiában többnyire migráció-szakértőként bemutatott, de gyakran „ufószakértőként” is emlegetett, egykor fideszes jelöltként is választáson induló Spöttle „BÚCSÚ A POLITIKÁTÓL ÉS A MÉDIÁTÓL!!” címmel posztolt a közösségi oldalán. A bejegyzésben azt írta:

24 év politikai aktivitás és médiamunka után úgy döntöttem, visszavonulok a közéletből és a politikából.

Mint fogalmazott, e hét pénteken lesz az utolsó előtti rendezvény, ahol két barátjával elemzi a világpolitika állását, majd utána január 20-án „mond pár szót Donald Trump beiktatásának budapesti ünnepségén, és az utóbbi lesz a záróakkord”.

Állítása szerint ezt követően többet nem fog a tévében sem szerepelni, de külpolitikai újságíróként még egy ideig dolgozik tovább. „De lehet, hogy hamarosan csatlakozom azon német nyugdíjasokhoz, akik pálmafák alatt akarják eltölteni utolsó éveiket, ami nem egy rossz dolog” – tette hozzá, majd megköszönte az eddigi támogatást, figyelmet, „a sok kedves kommentet és szeretetet”.

Georg Spöttle az utóbbi években leggyakrabban azzal került be a hírekbe, hogy „maximálisan” az agresszort, Oroszországot támogatta az ukrajnai háborúban, és az orosz külügyi és védelmi tárca szervezésében el is látogatott az országukba, majd az oroszok által elfoglalt ukrajnai területekre is.