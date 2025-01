Havas Henrik is elmondta véleményét Magyar Péterről, miután a Tisza Párt elnöke Rónai Egonnal beszélgetett az ATV-ben. A korábban a Horn-kormány államtitkáraként politikai pályára lépett egykori újságíró úgy fogalmazott: ha a kora megengedné, beállna mögé.

„Ma leszámoltam az eddigi fenntartásaimmal, miszerint többször is kételkedtem abban, hogy ez a »figura« nem a Fidesz ,,agytrösztjének” a találmánya (azzal a céllal, hogy verje szét az ellenzéket)” – így reagált Havas Henrik, miután megnézte az ATV-ben Magyar Péter beszélgetését Rónai Egonnal.

Az újságíró, aki 1995-ben Horn Gyula kormányában a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs ügyekkel megbízott címzetes államtitkára volt, azt mondta, hogy szerinte a beszélgetésből kiderül, hogy Magyar Péter tudatosan készül kormányváltásra, és már azt is elhiszi neki, hogy létezik mögötte egy olyan szellemi holdudvar, amely kormányképes. „Az pedig nem is vitás, hogy a választópolgárok többsége nemcsak kormány-, de rendszerváltást is akar” – hangsúlyozta Havas Henrik.

Az interjúban volt egy nagyon fontos kérdés: most, hogy Orbán Indiában nyaral, aztán valószínűleg megy Trump beiktatására, ki helyettesíti a rendkívüli állapotok időszakában? Amikor Rónai megemlítette Semjén Zsoltot, majdnem elröhögték magukat mind a ketten

– folytatta.

A műsorvezető Orbán Viktor indiai utazásáról is elmondta a véleményét. Úgy gondolja, az teljesen lényegtelen, hogy a minimális megtakarítással rendelkező miniszterelnök miből finanszírozta a család nyaralását. Az öt testőr nyilvánvalóan állami pénzen kísérte el a miniszterelnököt, de Havas Henrik szerint az választ vár, kinek a költségén és milyen géppel utazott az Orbán család.

Létező demokráciában ebben a kérdésben Orbánnál nagyobb kaliberű politikusok is megbuktak

– szögezte le.

Végezetül arra is kitért, hogy Magyar Péter a Fideszből jött. „Halkan megjegyzem, hogy Nagy Imre miniszterelnök, az '56-os forradalom mártírja Rákosi kormányában a »padláslesöprő« begyűjtési miniszter is volt, aztán megtette azt, amit a lelkiismerete és hazája megkövetelt. Ezt nem Magyar Péter védelmére mondom, csak a történelmi hűség kedvéért” – magyarázta az újságíró, majd aláhúzta, hogy szerinte Magyar Péter hazafi, és ha a kora megengedné, mögé állna (Havas Henrik 1949-ben született – a szerk.).

A 90-es évek meghatározó újságírója

A Táncsics Mihály-díjas újságíró, műsorvezető, a Budapest Média Intézet alapítója autóvillamossági műszerészből lett egyetemi docens. Újságírói pályája elején a Magyar Rádió hírszerkesztőjeként dolgozott, később a Krónika című műsor szerkesztő-műsorvezetője, majd főmunkatársa lett. Nevéhez fűződik a Szorító (1985, Tarnói Gizellával), az Első kézből (1988, Forró Tamással, valamint a Jó reggelt, 168 óra című műsor is. 1995-ben a Rádió M műsorigazgatója volt, később a Klubrádió műsorvezetője, majd a Magyar Labdarúgó-szövetség szóvivője volt.

1989–1998 között a Magyar Televízió Nap TV című műsorának műsorvezető-szerkesztőjeként dolgozott. 1995-ben Horn Gyula a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs ügyekkel megbízott címzetes államtitkárának nevezte ki, de hamarosan kiderült, hogy egyik jelöltje, Mihályi Endre sikkasztási ügybe keveredett, ezért Havas stábjával együtt lemondott. 1999-től az RTL Klub munkatársaként dolgozott, a baloldali Heti Hetes egyik szereplője volt.

Magyar Péter is válaszokat keres

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke több témáról is elmondta a véleményét az ATV stúdiójában. A politikus először Orbán Viktor indiai útjára utalt, s annak kapcsán elvárja, hogy a miniszterelnök közölje, mennyibe került az útja, kikkel utazott, magán- vagy közpénzen történt-e az utazás.

Az ellenzéki párt vezetője kiemelte azt is, hogy a Tisza Párt már kampányüzemmódban van, mert készen akarnak lenni a választásra, akár előrehozott lesz, akár nem. Magyarország érdekeként határozta meg a voksolást, szerinte a magyar lakosság több mint hatvan százaléka kormányváltást akar, amit Szántó Miklós pancserpuccsnak nevezett. Azzal vádolta Orbán Viktort, hogy miközben ő másodszor ment külföldre nyaralni, január elsejével Magyarországon harminc százalékkal nőtt a közszolgáltatások, valamint egyes élelmiszerek ára, miközben a nyugdíjemelés mértéke csak 3,2 százalék volt. A beszélgetésről készült teljes összefoglalót ide kattintva olvashatják el.