Több, Budapest déli agglomerációjához tartozó településen is sűrűsödnek a panaszok az ivóvíz minőségével kapcsolatban. Az esetek először a Monor környéki települések Facebook-csoportjaiban bukkantak fel. Kedd délutánra pedig már Monorierdő polgármestere is összehívott egy egyeztetést a szolgáltatóval.

Több Pest vármegyei településen is zavaros ivóvízre panaszkodnak napok óta az ott lakók. A Monor környéki települések Facebook-csoportjaiban terjedő bejegyzések egyre sorjáznak az év eleje óta, sokan azt írják – több esetben képet is csatolva –, hogy a csapból folyó ivóvíz zavaros, opálos, sáros, vagy egyenesen rozsdás és koszos, illetve büdös is.

A gombai általános iskola például már az idei tavaszi tanévkezdet előtt bejegyzést tett közzé, amelyben arra kérték a szülőket, hogy biztosítsanak elegendő innivalót a gyerekeknek. De hasonló hírek és bejegyzések jelentek meg a monorierdei és pilisi csoportokban is.

Volt, akinek a mosógép szűrője az első mosás után kidobhatóvá vált, annyi salakot gyűjtött össze.

A környék vízszolgáltatója a Daköv, amelynek képviselőit kedden már Monorierdő polgármestere is egyeztetésre hívta. Borbás Viktor bejegyzése szerint az önkormányzat is több panaszt kapott, mint fogalmazott: „az állapot tarthatatlan és szeretnénk, ha minél előbb tiszta víz folyna a csapokból”.

A településen emiatt soron kívüli vizsgálatot kérvényeztek a szolgáltatótól a közintézményeknél. Ezeknek eredményéről hamarosan beszámolnak.

