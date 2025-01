Karsai Dániel testvére leülne beszélgetni Orbán Viktorral

Arra a kérdésre, hogy hogy érzi magát most, három hónappal a testvére halála után, Karsai Péter azt mondta: „Nagyon furcsa még, kicsit hullámzó is. Miután Dani elment, tele voltunk az ilyenkor szokásos teendőkkel, ami elvonta a fókuszt a veszteségről és a fájdalomról. A temetése óta viszont teljesen váratlan pillanatokban érkezik meg a hiányérzés, például múltkor futás közben villant be egy közös emlék. De nem érzem azt a mély depressziót, Dani relatíve hosszú betegsége okán volt időm felkészülni arra, hogy ő egyszer nem lesz közöttünk.”

Persze nem gondoltuk mi sem azt, hogy már szeptember végén el kell búcsúznunk tőle, de az ALS csinál ilyet sajnos, egyszer csak kvázi lecsap: az utolsó napon Daninak összeomlott a légzése. Szóval bár mindenkit meglepett, hogy ez ilyen gyorsan történt, de orvosi oldalról benne volt a pakliban

– tette hozzá.

A Magyar Hangnak adott interjúban Karsai Péter arról is beszélt, hogy a halála napján már nem tudott méltó módon elbúcsúzni Dánieltől, de korábban megbeszélték minden függő ügyüket. Testvére barátairól azt mondta: „Sokat beszélgettünk a megemlékezéseken arról, hogy Dani képes volt az emberek lelkébe hatolni, és változtatni a gondolkodásukon. Én azt vettem észre, maximálisan pozitív értelemben, hogy kiszorultam a Danihoz legközelebb állók köréből, merthogy benyomultak oda ezek a rendkívül lelkes, tündéri és odaadó barátok. Rájöttem, hogy ők nem is a barátai, hanem a testvérei lettek. Dani elvesztése nagyon fájdalmas, de a tudat, hogy mi itt vagyunk egymásnak, sokat ad. Őt idézve: az élet az élőkről szól, nem ökölbe rándult arcvonásokkal kell továbbmenni. Dani sem szeretné, ha ez így történne.”

Kitért arra is, hogy szerinte testvére ügye miatt „a társadalom döntő többségéhez elért az élet végi döntések ügye. Merem hinni, hogy az emberekben megnőtt az elfogadás egymás iránt azáltal, hogy talán a legnehezebb tabut döntöttük le: már merünk beszélni a halálról”. Mint mondta, a strasbourgi ügy jogi része lezárult, miután visszautasították a kérelmüket, de úgy gondolja, hogy folytatni kellene az élet végi döntéssel kapcsolatos beszélgetéseket.

Nagy álmom a térfél két oldalán állókat leültetni egy asztalhoz, hogy legyen érdemi vita. Mert ha mindig leül négy-öt ember egymással beszélgetni, és ezerszázalékosan egyetértenek, akkor az csak egy kellemes teadélután. Lásson napvilágot minél több gondolat, mert nagyon fontos, ahogy Dani is mondta még az elején, hogy nincsen rossz vélemény

– fogalmazott, ugyanakkor megjegyezte azt is: úgy látta, hogy Karsai Dániel úgy akarta elindítani az ügyet, hogy „ne legyen átpolitizálva, és aztán át lett politizálva sajnos. Ebben Danival voltak vitáink: szerintem ő az utolsó időkben túltolta a politikai vonalat, ez nem tett jót az ügynek. Mert az ügynek az teszi a legjobbat, hogyha megtartjuk a távolságot a parlamenttel, sőt még három kilométerre a felhők fölött is, mert ez egy olyan kérdéskör, amely mindannyiunkat érint pártállástól függetlenül”.

Mint mondta, ő maga nem szeretne politikus lenni, úgy fogalmazott,

én ennél sokkal szerényebb, visszafogottabb lélek vagyok, és már van egy Péter, akit megismert a közvélemény – nem szeretnék neki konkurenciát támasztani.

Ugyanakkor Karsai Péter elismerte, hogy idővel az Országgyűlés elé kerülhet az ügy, de szerinte ennek úgy kell megtörténnie, hogy „ezt széles tömegek követelik ki, és ténylegesen törvény is születik belőle”. Hozzátette azt is: „Az pedig szerintem nagyon félreviszi a témát, ha hagyjuk, hogy halál- meg életpártiakra osszák az embereket. Ha valaki életpárti, az a Dani volt, és biztos vagyok benne, hogy ő a legvégén sem élt volna ezzel a joggal, mert annyira szerette az életet.”

Továbbá azt is elmondta: a momentumos Bedő Dávidnak írt egy köszönőüzenetet, amikor egyperces néma megemlékezést kezdeményezett az Országházban Karsai Dániel halála miatt. Kövér László házelnökről viszont, aki ezt követően „halálpártiaknak” nevezte a megemlékezőket, azt mondta: „bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá. Egy ilyen elképesztően fontos kérdést, mint az élet végi döntés témaköre, ezt így térden rúgni… Szerintem ez több embernél ütötte ki a biztosítékot, mint nem. […] Nem az élet végi döntésektől kell félni, hanem attól, ha valaki olyan démonokat kezd el elültetni az emberek fejébe, mint hogy vannak halálpártiak meg életpártiak, ezt el kell felejteni.”

Karsai Péter végül azt is elmondta: „Én optimista vagyok: még a mi életünkben lesz változás Magyarországon. Folyamatosan bővül azoknak az országoknak a köre, amelyek rájönnek arra, hogy szükség van egy ilyen törvényre […] Én semelyik fideszes honatyától nem kérném, hogy holnap reggelre írja meg a tervezetet, mert még nem tartunk ott. De azt kértem tőlük és másoktól is, hogy erről beszéljünk.” Mint mondta, még túl korai lenne meghívni Orbán Viktort vagy Kövér Lászlót a témában szervezett konferenciákra, „de persze nekem nem lenne probléma leülni Orbán Viktorral vagy Kövér Lászlóval beszélgetni erről”.