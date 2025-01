Ideiglenesen leállt a MOL Bubi szolgáltatás, hamarosan jön a Bubi 3.0

Karbantartás miatt 2025. január 6-án, hétfőn este 10 és január 7-én, kedden hajnali 1 óra között nem elérhető a MOL Bubi szolgáltatás, így sem bérlettel, sem percalapú használattal nem lehet kerékpárt felvenni, valamint havi- vagy éves bérletet sem lehet vásárolni – írja sajtóközleményében a MOL Bubi csapata.

Január 7-től, keddtől fontos változások lépnek életbe, amelyek megalapozzák, hogy 2026-ban a Bubi 3.0-val folytatódjon a budapesti közbringarendszer sikere. Az új rendszerre való átállás előkészítéseként 2025. január 7-től megszűnik az éves MOL Bubi-bérlet, ami helyett féléves MOL Bubi-bérlet vásárlására lesz lehetőség. Ennek oka, hogy a BKK jelenleg érvényben lévő szolgáltatási szerződése 2025 decemberében lejár, 2026-ban pedig új rendszer indul, amelybe az érvényben lévő éves bérletek technikai okokból nem vihetők majd át.

A társaság célja, hogy a MOL Bubi folyamatosan fejlődjön. A szolgáltatás színvonalának fenntartásához és a folyamatos fejlődéséhez, valamint a növekvő működési költségek zavartalan biztosításához szükséges a rendszer használati díjainak módosítása. Ezért az új termék bevezetésével párhuzamosan a MOL Bubi közbringa-szolgáltatás díjai is változnak

– olvasható a sajtóközleményben.

A január 7-től életbe lépő változások értelmében:

a havibérlet ára 1000 forintról 1500 forintra változik;

az éves bérlet megszűnik, helyette féléves bérletet lehet vásárolni, amelynek ára 6500 forint;

percalapú használat esetén a percdíj 40 forintról 50 forintra változik;

a jelenlegi 120 forintos bankkártya-regisztrációs díj 100 forintra csökken, amit továbbra is jóváírnak az első bérlés alkalmával.

Az érvényes éves vagy havi MOL Bubi-bérlet változatlanul használható annak lejártáig 2025. január 7. után is. Egy bérlettel továbbra is két kerékpár vehető fel, mindkettő használata díjmentes az első 30 percben. A 30 percen túli használat díja azonban ebben az esetben is változik: 40-ről 50 forintra. A változás után új éves bérlet vásárlására nem lesz lehetőség.

A 2025. január 7-től érvényes díjszabás részletei a weboldalon a MOL Bubi-szolgáltatás általános szerződési feltételei között is megtalálhatók.

A BKK-nál is változásokat vezettek be

Ahogy arról az Index beszámolt, január 7-től a BKK termékportfóliójában is lesznek változások. Ez azt jelenti, hogy egyszerűsödik a társaság termékportfóliója, ugyanis a használati szokásokhoz igazodva több jegy- és bérlettípust is kivezetnek.

A BKK közleményében foglaltak szerint a változások részeként 2025. január 7-től az alábbi termékek kerülnek ki a BKK portfóliójából: