Az MSZP feljelentést tesz a Vodafone adásvételének ügyében

Hűtlen vagy hanyag kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen tesz feljelentést Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, mert szerinte a százszázalékos állami tulajdonban lévő Corvinus Zrt. kevesebb mint egy év alatt jelentős, mintegy 13 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a Vodafone adásvételekor. Erről az MSZP kedden tájékoztatta az MTI-t.

A közleményben azt írták, az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre, magasabb értékű részvényeket cserélt el alacsonyabb értékű részvényekre, az ügyletek átláthatatlan módon és a nemzeti érdekeket súlyosan sértő veszteséggel zajlottak.

Hozzátették: az előnytelen részvénycserével „az állam lényegében közpénzmilliárdokkal támogatta” az Antenna Hungária Zrt. többségi tulajdonosa, a 4iG Nyrt. piaci pozíciójának javítását.

Vagyis az Orbán-kormány megszegve vagyonkezelési kötelezettségét elkótyavetyélt 13 milliárd forintnyi közvagyont, hogy egy magáncéget versenyelőnyhöz juttasson

– fogalmazott az ellenzéki párt.

A közérdekű adatigényléssel megszerzett adatok alapján azt közölték, hogy 2023. január 31-én a Corvinus Zrt. 49 százalékos részesedést vásárolt a Vodafone Magyarország Zrt.-ben, amelynek állami tulajdonú részvénycsomagja 323,4 milliárd forintot ért.

Ez alapján a később elcserélt 19,5 százaléknyi részvény értéke 128,7 milliárd forint volt.

Két nappal később a Corvinus Zrt. elcserélte a 19,5 százaléknyi Vodafone-részvényt Yettel- és Cetin-részvényekre. A csereügylet során a Vodafone-részvények értékét 125,7 milliárd forintban állapították meg, amelyek így hárommilliárd forinttal kevesebbet értek, mint két nappal korábban – részletezték.

A közlés szerint 2023 decemberében a Corvinus Zrt. eladta a Yettel- és Cetin-részvényeit 115,8 milliárd forintért, ezzel további 9,9 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

A szocialista párt szerint a tranzakciók felvetik a hűtlen kezelés és hanyag kezelés gyanúját, ezért indokolt, hogy a hatóságok a nyomozást indítsanak.

