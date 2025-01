Rusvai Miklós: Már Magyarországon is jelen van a Kínában terjedésnek indult vírus

Az állatorvos, virológus az InfoRádiónak beszélt a megbetegedésről. Mint mondta, a HMPV egy régóta ismert, légzőszervi megbetegedést okozó vírus, amely az influenzához hasonló tünetekkel jár, de ha más kórokozó baktériumok is társulnak hozzá, akkor akár súlyos tüdőgyulladást is előidézhet.

Rusvai Miklós szerint öt-hat nap alatt túl lehet esni a betegségen, ha a fertőzést elkapó páciens ágyban marad, sok folyadékot iszik, és enyhe, meleg, egyenletes hőmérséklet veszi körül. Hozzátette: a HMPV Már Magyarországon is jelen van, szinte minden héten kimutatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban is.

Rusvai Miklós megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban a már korábban is jelen lévő kórokozók sokkal nagyobb számban okoztak olyan megbetegedéseket, amelyek a Covid-időszak alatti lezárások, védelmi intézkedések és előírások (például maszkviselés) miatt kevesebb gondot okoztak. Mint mondta, a HMPV alapvetően ugyanolyan hatással van az emberekre, mint más légzőszervi vírusok, például a szamárköhögés vagy az óriássejtes vírus (RSV).

A közelmúltban világszerte megjelent vírusfajták tehát most „pótolják azt a két-három évet, amit kihagytak” – tette hozzá. A virológus emlékeztetett arra, hogy gyakran a rendszeres megfertőződések tartják fenn az immunitást a kórokozókkal szemben a lakosságon belül, de most több év kimaradt az ily módon történő immunizálásból, és nem oldható meg minden egyes vírusfajta ellen a vakcinás védekezés. „Mi is láttuk ennek a kárát, és ugyanez figyelhető meg most Kínában is, ahol a később meghozott intézkedések miatt egy évvel tovább tartott a zárlati időszak” – fogalmazott Rusvai Miklós.