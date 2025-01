Még mindig árulják az interneten a hekkerek az ellopott magyar katonai adatokat

A 2020-ban alapított állami ügynökségtől tavaly ősszel szereztek meg nagyjából egy terabájtnyi adatot hekkerek, és ötmillió dollárt követeltek értük, majd – miután a magyar szervek nem fizettek – árverésre bocsátották őket. A VBÜ vezetőjét decemberben leváltották, miközben az ügy részleteit 2053-ig titkosították. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter először a parlamentben, majd lapunknak is beszélt arról, hogy milyen adatok juthattak a bűnözők kezére.

Most a Népszavának egy biztonsági szakértő számolt be arról, hogy a novemberben indult licit továbbra is zajlik, azt viszont nem tudni, hogy tett-e már bárki is ajánlatot ezekre az adatokra. Mint mondta, a hekkerek nem adták meg, meddig lehet licitálni,

de más hasonló esetekben általában egy évig árulják az adattolvajok az információkat.

„Ha végül nem lesz vevő a magyar katonai iratokra, akkor egy idő után a hekkerek elengedik azokat, azaz kiteszik az egészet a netre” – tette hozzá (a kormány képviselői korábban több alkalommal is jelezték, hogy nem fognak fizetni a bűnözőknek).

A támadás mögött egy Inc. Ransom nevű, ismeretlen hátterű nemzetközi hekkercsoport áll, amely a Dark Weben tett közzé két tucatnyi képernyőképet a megszerzett anyagról. Az ICT Global szerint a hekkercsoport áldozatai eddig zömében amerikai cégek voltak, Magyarországról eddig a VBÜ az egyetlen érintett, akikhez biztosan sikerült bejutniuk.