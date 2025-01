Több évre visszamenőleg 15-20 tanárt károsíthatott meg a békéscsabai tankerület alkalmazottja

A Békéscsabai Rendőrkapitányság sikkasztás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást a Békéscsabai Tankerületi Központban történtek ügyében – számolt be róla az Index is a Magyar Narancs cikke alapján. A hírt megerősítette Bánki András tankerületi igazgató is. A lap úgy tudja, sok millió forintról van szó, az érintett alkalmazott jogviszonyát megszüntették.

A cikk megjelenését követően a portál számos visszajelzést kapott, amelyek alapján egyrészt többen nem tartják életszerűnek, hogy belső ellenőrzés buktatta le a gyanúsítottat, míg sokan azt nem értik, hogy a gyanúsított hogyan követhette el egyedül a sikkasztássorozatot. Hogy választ kapjanak ezekre a kérdésekre, a Magyar Narancs úgy döntött, hogy újra megkeresi Bánki Andrást, a békéscsabai tankerület vezetőjét, valamint a pórul járt tanárok egy részével is felveszi a kapcsolatot.

Két vagy három hónappal ezelőtt hívott fel a Békéscsabai Rendőrkapitányság egyik munkatársa, és ő közölte, hogy én is szerepelek azoknak a listáján, akiket az elmúlt években a tankerület egyik munkatársa folyamatosan megkárosított

– magyarázta az egyik tanár.

Tanúkénti meghallgatásán derült ki, hogy a gyanú tárgyává tett bűncselekmény-sorozat 2020–2021-ig nyúlik vissza. Elmondása szerint neki nem tűnt fel, hogy valami nincs rendben, így nem is tett jelzést az ügyben, s nem ennek nyomán keletkezett a gyanú, hogy valami nincs rendben.

Egy másik megkárosított tanár is megszólalt a portálnak, és elmondta, hogy a tanúmeghallgatása és a rendőrségi eljárás alatt vált számára nyilvánvalóvá, hogy az ügynek legalább 15-20 érintettje lehet, de azt egyelőre nem tudni, hogy az ügyintéző mi alapján választotta ki, hogy kit károsít meg.

Ahogy azt az érintettek megerősítették, évekre visszamenően több mint 200 ezer és 1 millió forint közötti összeggel rövidítette meg őket az alkalmazott, azonban a Magyar Narancs-cikk megjelenését követően mindannyian megkapták a pénzüket a tankerülettől. igaz, azt nem tudni, hogy ez a több év alatt felhalmozott összeg jegybanki alapkamattal megnövelt, vagy csak a nettó összeg volt.

Egy harmadik érintett tanár azt kifogásolja, hogy a megkárosított tanárokat nem a munkáltató, a békéscsabai tankerület, hanem a rendőrség értesítette arról, hogy jogos járandóságuk egy részéhez a sikkasztás miatt nem jutottak hozzá.

Bánki András tankerületi igazgató a rendőrségi eljárásra hivatkozva a portál egyik kérdésére nem válaszolt, de azt hozzátette, hogy minden érintett pedagógus megkapta a járandóságát, amelyet azután a tankerületi központ majd peres eljárásban kíván visszaszerezni a büntetőeljárást követően. Azt is elárulta, hogy „korábban is jelezték, belső ellenőrzés kapcsán derültek ki a visszaélések, a tankerületi központ vezetőihez nem érkezett előtte ezzel kapcsolatban panasz egyetlen pedagógustól sem”.

Az egyik nyilatkozó tanár azt mondta a lapnak, hogy a tankerületi központban folyó pénzügyi utalások nyomán az vált világossá, hogy az ide-oda utalt pénzek egy ponton sokszor ugyanoda kerülnek, méghozzá a gyanúba keveredett ügyintéző privát bankszámlájára.