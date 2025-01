Megnyitotta új Gyermeksürgősségi Egységét a Bethesda Gyermekkórház

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházába az egész országból érkeznek a kisbetegek, nagyjából évente 200 ezer esetet látnak el. A főigazgató megjegyezte, hogy az elmúlt két évtizedben az intézmény hatalmas fejlődésen ment keresztül. „Súlyosabb és sokkal nagyobb lett az ellátandó betegkör, így a sürgősségi ellátási rendszerünket is ehhez kellett igazítanunk” – fogalmazott Velkey György János az új egység megnyitóján.

Tájékoztatása szerint az osztály kialakítása 146 millió forintba került, melynek jelentős részét, 94 millió forint értékben a Bethesda Kórház Alapítvány finanszírozta. A projekt megvalósításához, a helyiségek karbantartásához központi forrásból 32 millió forint érkezett, amit Bethesda Gyermekkórház saját forrásból még további 20 millió forinttal egészített ki.

Mint a főigazgató kiemelte, a még nagyobb szakmai színvonal és betegbiztonság mellett a komfortérzet növelése is szempont volt, a családbarát szemlélettel összhangban. A vizsgálókat is úgy alakították ki, hogy legalább két szülő egyszerre legyen jelen, akár az intenzíves felszereltséggel rendelkező sokktalanító szobában. Hozzátette: mindenkit megvisel, ha kórházba kell vinni gyermekét, mi igyekszünk csökkenteni az ebből eredő lelki terheket.

Hosek Éva főnővér elmondta: az osztályon csaknem negyven tapasztalt szakdolgozó teljesít szolgálatot a nap 24 órájában. Mint az Indexnek kifejtette, a gyermeksürgősségi osztályon dolgozók alapfilozófiája, hogy komplex módon történik az ellátás, a szülők bevonásával ugyanis saját és gyermekük szorongása is csökkentető, ami közrejátszik a fájdalomérzet tompításában. Erre szolgál az úgynevezett varázsdoboz, főleg a legkisebbeknél működik a játékos figyelemelterelés.

A főigazgató hozzátette, hogy multidiszciplináris csapatuk segítségével fájdalommentesítés minden elemét bevetik az akut és krónikus betegek esetében is. „Ezt a tudást, amely a pszichológiai, modern informatikai és gyógyszeres megoldásokat is jelenti, valamennyi sürgősségi ellátásunkat igénybe vevő betegünknél alkalmazni fogjuk” – részletezte Velkey György János. Évente 15 ezer gyermek szorul intézményükben sürgősségi ellátásra, a Révész utcai alapellátási ügyeleti pontról is többeket küldenek hozzájuk.

„Ebben az időszakban a legkisebbeknél sok a kruppos és a szamárköhögéses beteg, de vannak akiknél asztmás, vagy epilepsziás roham miatt indokolt az azonnali ellátás. Gyakran kerülnek gyomorfertőzés miatt kiszáradás kockázatával gyermekek az osztályra. A baleseti sérültek közül a kórház egyedülálló profilja szerint ide érkeznek a súlyos égési sérültek, de gyakoriak a végtagsérülések, törések”– részletezte az Indexnek a főigazgató. A gyermekek gyors és hatékony kezelése érdekében kiemelt fontosságú a sürgősségi ellátás egyszerű hozzáférhetősége. Az ennek érdekében kialakított egykapus ellátási rendszer a családok és a mentőszolgálat dolgát is megkönnyíti.

A családok olyan életet veszélyeztető akut panaszok esetén kereshetik fel a Gyermeksürgősségi Osztályt, mint például

a nem múló nehézlégzés, a fulladás, az eszméletvesztéssel járó állapotok, a görcsrohamok, a súlyos allergiás reakciók, a fájdalomcsillapítóra sem enyhülő hasi fájdalom.

Az Osztály születéstől 18 éves korig, az év minden napján, a nap 24 órájában várja a gyors ellátásra szoruló gyermekeket – közölték.

„A Sürgősségi Osztály valamennyi vizsgálója és az őrző egysége is teljesen monitorizált. Osztályunkon jelentős szerepet kap az ágy melletti, klinikus által végzett ultrahang is, amely lehetővé teszi az ellátó orvos számára a betegségek mielőbbi felismerését és pontosabb kezelését. Ehhez a kórház beszerezte a kategóriájában legmodernebb készüléket” – emelte ki Halász Gergely, a Bethesda Gyermekkórház Gyermeksürgősségi Osztályának osztályvezető főorvosa, aki 15 év Nagy-Britanniában szerzett tapasztalat és gyermeksürgősségi szakvizsga után tért haza, egy angliai megyei kórház gyermeksürgősségi osztályának újraszervezése után. Mint lapunknak külföldi tapasztalataiból kiindulva elmondta, hogy a szakmai színvonal elismerésre méltó hazánkban, amit az ellátásszervezésben előremutató példákat kívánja átültetni a magyarországi gyermekklinika megújult sürgősségi osztályán végzett munkába.

„Az ötfokozatú triázs szerint határozzák, meg hogy a gyermek állapota szerint milyen gyorsan szorul beavatkozásra, a legkritikusabb esetek mielőbbi kezelése érdekében"– magyarázta a főorvos, aki a helyszínen bemutatta, hogy az Országos Mentőszolgálattal is együttműködve az elektronikus betegfelvétel által megosztott információkkal a gyermek életkora, és súlya és panaszai alapján előre össze tudják készíteni a szükséges gyógyszeresek megfelelő dózisát, ezzel is elősegítve a mielőbbi állapotjavulást.

Közlésük szerint a Gyermeksürgősségi Osztály csapatának filozófiája, hogy a gyermeknek a családtag a legfontosabb, ezért támogatják a szülő jelenlétét, ami a gyermek gyógyulását is elősegíti. A légúti fertőző betegségek intenzív terjedésének jelenlegi szezonjában ugyanakkor a betegek érdekében az intézményben is szükség volt korlátozások bevezetésére. Január 7-től visszavonásig az épületen belül kötelező a maszkhasználat, továbbá kérik, hogy csak egy egészséges hozzátartozó kísérje be a gyereket a kórházba, és a bennfekvés ideje alatt ne váltsák egymást.

(Borítókép: Bethesda Gyermekkórház Gyermeksürgősségi Egysége. Fotó: Papajcsik Péter / Index)