Lázár János: A kormány és a Fidesz teljes egészében kiáll Rogán Antal mellett

„Ez Magyarország belügyeibe való durva beavatkozás” – jelentette ki Lázár János Rogán Antal amerikai szankciós listára kerüléséről. Az építési és közlekedési miniszter szerint egyébként is nehéz komolyan venni az ügyet, mert egy távozó kormány hozta a döntést. A tárcavezető Orbán Viktor indiai útjáról is megszólalt.

Szankciós listára tette a távozó amerikai kormány Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét – írtuk tegnapi cikkünkben. Lázár János a szerdai Közlekedésinfón – amelyen tíz pontból álló bejelentést tett – újságírói kérdésre kommentálta az amerikai döntést.

A miniszter úgy látja, nagy a kísértés, hogy az ember elhumorizálja a történteket, mert annak a kabinetnek a lépését nem lehet komolyan venni, amelyik megbukott, már csak néhány hétig van hatalmon, és ahogy a magyar kormány tegnap fogalmazott, pitiáner bosszúként hoz egy döntést.

Ez Magyarország belügyeibe való durva beavatkozás. Szokatlan és méltatlan, jelentősen rombolja a magyar–amerikai kapcsolatokat. Egy szuverenitásban gondolkodó szereplő számára nem lehet kérdés, hogy egy magyar állampolgár ártatlanságáról vagy bűnösségéről kizárólag Magyarország dönthet. Elfogadhatatlan egy szuverén ország működése szempontjából, hogy bármelyik ország – nyugaton vagy keleten – egy magyar állampolgárról ártatlanság vagy bűnösség kérdésében bármit is mondjon. Az az állítás, hogy a stratégiai ágazatokat rendszerszerűen átszövő korrupcióról lenne szó, szemenszedett hazugság. Mind a kormány tagjai, mind a Fidesz teljes egészében kiáll Rogán Antal minisztertársam mellett

– hangsúlyozta Lázár János, hozzátéve: a 2026-os választások megnyerésének feltétele, hogy a Fideszen belüli egység megmaradjon, ezért elképzelhetetlen, hogy hagyják, hogy bármelyiküket – itthonról vagy külföldről – bárki „levadássza”.

Lázár János egyébként sem tartja komolyan vehetőnek, ami történik, a miniszter szerint David Pressman nagykövet legnagyobb problémája, hogy Magyarország nem olyan, mint ő. „Hála istennek! Ez az ország soha nem lesz olyan, mint ő, és jobban teszi, ha elkerüli ezt az országot, amikor lejárt a mandátuma. Mindenkit szívesen látunk, de az ő esetében ez csak korlátozottan igaz” – mondta Lázár János.

A miniszter végül azt is elárulta, hogy nem készülnek válaszlépésre, már csak azért sem, mert lejáró mandátumú kormányzat döntéséről van szó, az új amerikai kabinet január végén hivatalba lép.

Lázár János azt is elárulta, hogy eddig egy ilyen ügyet látott, amikor Vida Ildikót, a NAV akkori elnökét kitiltották az Egyesült Államokból, „de a mai napig semmilyen bizonyíték nem került elő az üggyel kapcsolatban”. A miniszter kijelentette, hogy „ez nem egy korrupciós ügy, ez egy politikai ügy, amikor a leköszönő demokrata kormányzat még megpróbálja beletörölni Magyarországba a lábát”, később azt is hozzátette, hogy „soha nem fog semmilyen bizonyítékot látni, mert nincs”.

Lázár János egyeztetett az Indiában tartózkodó Orbán Viktorral

Lázár János Orbán Viktor indiai útjával kapcsolatban kijelentette, örül annak, hogy nincs annál nagyobb probléma, mint hogy hova utazott a miniszterelnök, milyen inget hord, vagy milyen lábujjai vannak.

A miniszterelnök decemberben tájékoztatott, hogy január elején szabadságra megy a családjával. Ezt én maximálisan támogattam

– közölte Lázár János, rámutatva, hogy a miniszterelnök az év legtöbb napján így is dolgozik. Lázár János elárulta azt is, hogy egyeztetett már az Indiában tartózkodó miniszterelnökkel, az instrukciók megfogalmazása most sem marad el.