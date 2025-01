Majdnem mindent is ellopott egy szigetszentmiklósi férfi

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai vetettek véget egy tolvaj ámokfutásának, aki több tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el.

D. Győző nem ismert határt, ha gépkocsifeltörésről, lopásról vagy betörésről volt szó. Tavaly Szigetszentmiklós térségében több településen is megfordult, írja közleményében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Nem válogatott, hónapokon keresztül lopott iskolákból bringákat, rollereket, de a bisztrók zárt ajtajai sem tartották vissza. Zenekedvelőként hangfalakat és mélyládákat is szerzett. Később taktikát váltott, és a parkoló autók üvegeit zúzta be. A járművekből minden mozdíthatót elvitt. A pénzt elköltötte, az értékesebb tárgyakat eladta.

Sajnos nem az volt az újévi fogadalma, hogy felhagy a lopásokkal. Január 3-án egy szigetszentmiklósi plázába tört be zárás után. Kifeszítette a fotocellás ajtót, és egy tekerős játékautomatából megszerezte a benne lévő aprópénzt.

A szigetszentmiklósi zsaruk a plázás balhéja után fogták el a tolvajt, majd előállították. D. Győzőt közel húszrendbeli lopás vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A terhére rótt cselekmények elkövetését elismerte. Az eljárás további szakaszában szabadlábon védekezhet.