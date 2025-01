Újra figyelmeztet a rendőrség, hogy mit nem szabad csinálni soha az interneten

Bár a hatóságok folyamatos harcban vannak az online csalókkal, sűrűn figyelmeztetik is a lakosságot a veszélyekre, még mindig sokszor fordul elő, hogy az óvatlan felhasználók internetes csapdába lépnek, ami után lenullázódik a bankszámlájuk. Most egy újabb esetről számolt be a rendőrség a honlapján.

Egy Veszprém környékén élő 68 éves férfi azután tett feljelentést a rendőrségen, hogy online csalók hatmillió forintot emeltek le a bankszámlájáról. A sértett az egyik népszerű internetes piactéren hirdette meg eladásra szánt fényképezőgép-objektívét, amire vevőként jelentkezett is az internetes bűnöző, aki először csak az eladó email-címét kérte el, hogy megkezdje szervezni az áru szállítását.

Miután megadta, pár perccel később az egyik csomagküldő cég nevében kapott levelet, amelyben a link egy bankok elérhetőségét tartalmazó honlapra irányította. A sértett mit sem sejtve kiválasztotta a saját bankját, majd megadta a netbankos belépési adatait. Ahelyett azonban, hogy pénz érkezéséről kapott volna értesítést,

a bankjától olyan üzeneteket kapott, melyek alapján három tételben összesen hatmillió forintot emeltek le a férfi számlájáról.

A rendőrség a figyelmeztetésében kiemeli, hogy eladóként soha sehol nem kell megadni minden netbankos belépési adatot, utalás fogadásához ugyanis elegendő a bankszámlaszám és a név. „Amennyiben netbankos belépéshez szükséges információkat kérnek, egészen biztosan csalókkal van dolga” – szól a figyelmeztetés a hatóság honlapján, akik szerint nem árt a Kiberpajzs oldalát is felkeresni, ahol az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat lehet találni.